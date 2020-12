7 Silvester-Songs für den guten Rutsch ins Jahr 2021

ROLLING STONE empfiehlt drei Cocktail-Rezepte und die Sauer-Scharf-Suppe „Dem Morgenrot entgegen“ für den genussvollen Silvesterabend

Man kennt das: Niemand weiß, was Silvester so läuft, keiner möchte sich festlegen, sicher ist nur, dass man sich dieses Jahr definitiv nicht wieder so eine mit Bedeutung aufgeladene Nummer aufdrücken lassen will. Kurz vor Jahresende indes nimmt die Nervosität zu, und wer als Erster zuckt, hat am Silvesterabend einen Sack voll Freunde im Haus, die alle ganz entspannt feiern wollen, aber gleich beim Hereinkommen verkünden, dass sie, falls hier nichts geht, jede Menge anderer Optionen haben. Solch antriebschwache, aber sensationslüsterne Gesellen überrascht man am besten mit ein paar Drinks, die garantiert nicht auf jeder Party zu haben sind. Wir…