Es ist offiziell: Ernie und Bert aus der „Sesamstraße“ sind schwul und ein Paar

Die „Sesamstraße“ feiert nächstes Jahr ihren 50. Geburtstag – und es wird kein Geringerer dabei sein als Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl.

In den USA läuft die erfolgreiche Kinderserie seit 1969, in Deutschland immerhin seit 1973. Zum 50. Jubiläum besucht Dave Grohl die Muppets in der „Sesamstraße“. Puppenspieler Ryan Dillon – der seit 2013 Elmo spielt – teilte via Instagram ein Foto, das zeigt, dass Grohl auf jeden Fall auf Bibo und Elmo treffen wird. https://www.instagram.com/p/Bnudm8zhyYA/?utm_source=ig_embed Doch der Foo Fighters-Frontmann ist kein Neuling im Muppets-Universum. Schon 2011 hatte er einen Auftritt im Film „The Muppets“ als Schlagzeuger der Band Moopets und trug den Namen Animool. 2015 forderte er dann den echten Plüsch-Drummer Animal zum Schlagzeugduell heraus, worauf er seit Jahren gewartet habe.…