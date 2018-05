ESC 2018: Halbfinal-Aus für DSDS-Sängerin Jenifer Brening

Das ging nach Meinung vieler Fans in die Hose: Als die „Deutschland sucht den Superstar“-Finalisten am Samstagabend mit einem Cover von „Wake Me Up“ des verstorbenen Avicii gedachten, gab es danach einen Shitstorm gegen „DSDS“ auf Twitter. Der Grund: Avicii-Anhänger empfanden die Gesangsdarbietungen von Marie, Janina, Michael und Michel einfach nur als schlecht. Sie sahen das nicht als würdige Hommage an den am 20. April verstorbenen Superstar-DJ, sondern als respektlose Geste. Zwar ist Twitter sowieso nicht gerade dafür bekannt, dass die User den höflichsten Umgang untereinander pflegen, aber die Haltung war nahezu einhellig: Das war nix. Sowohl was Timing der Darbietung,…