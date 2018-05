Die Besetzung der großen ESC-Feier auf der Hamburger Reeperbahn steht fest. Am Samstag (12. Mai, ARD) treten vor dem „Eurovision Song Contest 2018 – Countdown für Lissabon“ (20.15 Uhr) und bei der „Eurovision Song Contest 2018 – Grand Prix Party“ (0.30 Uhr) u.a. folgende Acts auf:

Simple Minds

Sasha

Max Giesinger

Lotte

Revolverheld

Mary Roos

Mike Singer

Voxxclub

Namika

Moderatorin ist Barbara Schöneberger – sie wird im Finale auch die Punkte aus Deutschland mitteilen.

„Sing meinen Song“ schlägt ESC-Halbfinale

Das ESC-Halbfinale lag in den Einschaltquoten etwas unter der „Sing meinen Song“-Sendung mit Rea Garvey vom 08. Mai. Beim Finale am Samstag wird Deutschland von Michael Schulte und „You Let Me Walk Alone“ vertreten. Anschließend bespricht er seine Teilnahme mit Barbara Schöneberger. Vor Ort in Lissabon berichtet Linda Zervakis.