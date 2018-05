Wladimir Putin hat einen soft spot: Popmusik. Der Präsident Russlands liebt Abba – so sehr, dass er vor einigen Jahren die berühmteste Abba-Coverband, Björn Again, für ein Privatkonzert einfliegen ließ. Nur neun Konzertbesucher sollen beim Gig anwesend gewesen sein. Die Bühne mit den Musikern war, wie der „Telegraph“ berichtete, von den Sitzen durch einen durchsichtigen Vorhang getrennt. Putin und Anhang sollen bei Songs wie „Honey, Honey“ und „Super Trouper“ mitgesungen haben. 2009 war es zu dem Auftritt der Australier gekommen, die nach Russland an einen zunächst geheimen Ort gebracht wurden: einem Gebäudekomplex am Fluss Valdai, neun Stunden von Moskau entfernt.…