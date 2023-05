Foto: Getty Images, Dominic Lipinski. All rights reserved.

„Wir versuchen auf unsere ganz eigene Art und Weise den ESC zu moderieren“, leiten Jan Böhmermann und Olli Schulz ihre Live-Moderation beim ESC 2023 ein. Und sie wollen eigentlich auch gar nicht alles zynisch zerreden – wer die beiden kennt, weiß aber: Gelingen wird den Hosts von „Fest & Flauschig“ das natürlich nicht.

ESC 2023: „Statt ,Fuck Russia‘ hat sich doch das Motto „United by Music“ durchgesetzt“

„Zu viele zerbrechliche Jungs auf der Bühne, die gehören in die Sprecherkabine!“ Die emotionalen Balladen kommen bei den neuen ESC-Kommentatoren Jan Böhmermann und Olli Schulz nicht gerade gut weg. Ein paar zu viele „Herr der Ringe“-Anleihen und Kostüme, wie sie die Charaktere aus mittelmäßigen Windows-Rollenspielen tragen – das trifft es doch ziemlich genau.

Als ehemaliger Bühnenbauer hat Olli Schulz allerdings größten Respekt vor der riesigen Stage und auch Böhmermann kommentiert anerkennend: „Der Kabelbaum ist dicker als im Maybach von Haftbefehl.“

1. 🇦🇹 Österreich | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

„Fantastischer Song. Genau mein Ding“, so Olli. Die beiden werden nicht müde zu betonen, dass sie absolute Fans von Teya & Salena sind. Während im nächsten Jahr für Deutschland wohl die Onkelz geschickt werden müssen, um den Sieg mit Gewalt an sich zu reißen, können die beiden dieses Jahr richtig mitfiebern. „Die können richtig stolz sein“.

2. 🇵🇹 Portugal | Mimicat – Ai Coração

„Ay la cucaracha“, „Blue Curaçao“ – so richtig ernst nehmen sie „das Emoji mit der tanzenden Frau im roten Kleid“ nicht.

3. 🇨🇭 Schweiz | Remo Forrer – Watergun

Erst mal Snacks aufmachen, dann so richtig ablästern: Jan kann es Remo Forrer nicht durchgehen lassen, dass er als neutraler Schweizer „sonen Song“ über Soldaten und Waffen singt. Er habe „die eigene Position einfach nicht mitgedacht“. Und dann noch ein Songtext wie von ChatGPT.

4. 🇵🇱 Polen | Blanka – Solo

Jan richtet schöne Grüße an Onkel Norbert, er hat schließlich einige Verwandte in unserem Nachbarland. Beide stellen fest: Das klingt schon ziemlich nach „Coco Jamboo“. Und sie sind neidisch auf die Tochter eines Models und eines Geschäftsmanns, die sich hier so gut präsentiert. Stattdesssen tummeln sie sich „hier oben, wo die Hässlichen sind“.

5. 🇷🇸 Serbien | Luke Black – Samo Mi Se Spava

Open Brainstorming zum Bühnenbild: Räkelt sich Luke Black in einem riesigen Taschentuch? Auch der Frodo-Look und Optimus Prime sowie „die Befreiung des Menschen vom Dyson“ irritieren, statt zu begeistern. „WYLD.“

6. 🇫🇷 Frankreich | La Zarra – Évidemment

„Kann das sein, dass da ein Pferd unterm Kleid ist?“ Why not!

7. 🇨🇾 Zypern | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

Hier wird’s richtig emo: „der Lockruf der Wölfe!“, Andrew Lambrou fühlt’s richtig, und das auch noch barfuß. Die H&M-Umkleidekabinenmusik fällt also knallhart durch.

8. 🇪🇸 Spanien | Blanca Paloma – Eaea

„Bei dem Song haben wir entschieden ,dass wir manchmal auch drüberlabern müssen, weil wir’s nicht aushalten. Auch wenn der Song vielleicht nicht im Kopf bleibt, „Ola Paloma Blanca“ tut es bestimmt.

9. 🇸🇪 Schweden | Loreen – Tattoo

Loreen feiert bei ihrer Performance ihr „Wolfsmama-Image“, beide fühlen den Song einfach nicht. Und auch die Bühnenshow fällt durch: „Da jetzt noch ne Scheibe Salat, rein, bisschen Käse und Remoulade. Perfektes Sandwich.“ Und die Enttäuschung ist ihnen nach dem Voting anzuhören, denn Loreen macht letztlich das Rennen.

10. 🇦🇱 Albanien | Albina & Familja Kelmendi – Duje

Die Familienband bringt die beiden zum Träumen: „Einmal mit den Böhmermanns auf die Bühne“, das wärs doch. Warum nicht? „Das Entertainment-Talent ist ungleich verteilt.“ „Wenn sie noch ein bisschen weiterruft, kommen gleich 5000 Gnus. Das große Schamanentreffen in der Mehrzweckhalle Essen.“

11. 🇮🇹 Italien | Marco Mengoni – Due Vite

Giovanni Zarrella.

12. 🇪🇪 Estland | Alika – Bridges

„Das erste Mal, dass ein Klavier sich selber spielt.“ Mal abgesehen davon sind Olli und Jan wirklich begeistert von der grandiosen Stimme.

13. 🇫🇮 Finnland | Käärijä – Cha Cha Cha

Jan war so emotional runtergedimmt, dass ihn diese Performance jetzt richtig nervt. Der „Human centipede Teil drei“ der Tänzer irritiert und „das ist ’n Song, wenn der nebenan in der Wohnung läuft, würde ich Ordnungsamt anrufen.“

14. 🇨🇿 Tschechien | Vesna – My Sister’s Crown

„Klingt für mich wie ’ne B-Seite von Lena Meyer-Landrut, catcht nicht so“, lieber kommentieren sie die Pombärpackung vor ihnen.

15. 🇦🇺 Australien| Voyager – Promise

Hier wurden die „Kostüme beim Karnevalsausstatter in Köln gekauft“. Voyager sind der Menderes Australiens, amüsiert sich ein Twitter-User – für Olli sieht er aus wie der erste Typ in der Klasse, der mit Hasch angefangen hat.

16. 🇧🇪 Belgien | Gustaph – Because Of You

Lisa Stansfield, Simply Red … aber auch Boy George. Die Einflüsse von Gustaph entgehen den beiden nicht. Und auch wenn sie ihm bescheinigen ein super Sänger zu sein, darf ein albener Kommentar nicht fehlen: In jedem Hosenbein eine Packung Nachos?

17. 🇦🇲 Armenien | Brunette – Future Lover

Von Position 17 haben die meisten Teilnehmer gewonnen, schlaumeiern die beiden ihr angelesenes Wissen runter. Ausnahmsweise haben sie bei dieser Performance mal nicht drübergequatscht, was Jan als ernstes Interesse von Olli interpretiert hat. „Hat sich nicht gelohnt“, gibt er danach zu. Er hat lieber währenddessen das Internet gescannt.

18. 🇲🇩 Moldau | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

„Das war super“ – zumindest fühlen sich Jan und Olli hervorragend unterhalten von Hörnern, Flötenspielern und großer Theatralik. tatsächlich haben sie die Performance komplett zerrissen, lachen sich schief über den Flötenspieler, verkneifen sich aber Witze über den kleinwüchsigen Performer.

19. 🇺🇦 Ukraine | TVORCHI – Heart of Steel

„International produziert“, so lautet der knappe Kommentar zum Ukraine-Song. Soll wohl heißen: Nicht schlecht, aber es wird nicht reichen.

20. 🇳🇴 Norwegen | Alessandra – Queen of Kings

„Ein Marvel-Spin-off, für mich ist es ein Nein“, so Jan. Olli hält ihn zurück, der Musikfan gibt auch dem Song noch eine Chance frühe Sarah Connor,

21. 🇩🇪 Deutschland | Lord of the Lost – Blood & Glitter

„Selbstbewusstsein kann man den Deutschen nun nicht absprechen. Die bange Frage: Wird der Penis drin bleiben?“ Damit spielen Jan und Olli auf die Bild-Schlagzeile an, dass Sänger Chris Harms‘ Outfit zu viel Penis zeige. „Ich fand’s jetzt gar nicht so schlecht“, resümiert Olli. Für Jan sei die Performance allerdings wackelig gewesen. „Auf der größten Bühne der Welt kann man auch Stadtfest machen“, befindet er – und spielt damit auf das kehlig gegrölte „Liverpool!!!!“ an. „Glatt und bitter gehen wir unter!“

22. 🇱🇹 Litauen | Monika Linkytė – Stay

Für Litauen haben Jan und Olli keine Worte – dafür aber ein unkommentiertes Kichern.

23. 🇮🇱 Israel | Noa Kirel – Unicorn

Perfekt, aber vielleicht zu perfekt? Auf jeden Fall hat der israelische Beitrag grandiose Chancen. „Fett, sagt man bei uns. Fette Show“, so Olli.

24. 🇸🇮 Slowenien | Joker Out – Carpe Diem

Das Konzept Boyband aus Korea rausholen und nach Slowenien verpflanzen – wirklich überzeugen konnten die Jungs die beiden Moderatoren aber offenbar nicht.

25. 🇭🇷 Kroatien | Let 3 – Mama ŠČ!

„Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: leider“, witzeln sie noch bei den anfänglichen Einspielern. „Was für ’ne Bühnenshow“ ist schließlich das Fazit, als die kreative Show der Kroaten vorüber ist. Und: „Nach fest kommt ab“.

26. 🇬🇧 Großbritannien | Mae Muller – I Wrote A Song

„Find ich gut, dass sie nicht ihren stärksten Song eingereicht haben, dass sie den ESC nächstes Jahr nicht noch mal ausrichten müssen.“ Es folgt ein lautstarkes Aufatmen und eine dringende Frage: „Wie macht Peter Urban das eigentlich mit dem Urinieren?“

Performance von „Imagine“

„Ich würde den Song jetzt gern zulabern, ich möchte das nicht zulassen. Haben wir aus der Pandemie denn nichts gelernt? Du siehst aus wie jemand, der vier Stunden Musik angeguckt hat, die ihm gar nicht so gut gefällt!“

Sie geben selbst zu: Bei Songs, die sie „offensichtlich scheiße fanden“, haben sie vielleicht ein bisschen zu viel drüber gequatscht. Dennoch war die Moderation unterhaltsamer als die von Peter Urban – wenn man denn den Humor der beiden schätzt.