Olli Schulz live: 8 Konzerte für November & Dezember 2024 angekündigt

Olli Schulz hat noch nicht genug vom Live-Spielen. Deshalb hat er nun acht weitere Gigs bis zum Ende des Jahres geplant. Gestartet wird am 22. November in Kassel, das Finale findet am 1. Dezember 2024 in seiner Heimat Hamburg statt.

Weitere Auftritte, weil es gerade so Bock macht

„Liebe Leute, wir gehen dieses Jahr nochmal auf Tour weil es einfach so verdammt viel Freude macht für euch zu spielen und wir gerade in Topform sind! […] Kissenschlacht, Fluffy Pancakes und jede Menge guter Songs erwarten euch. […] Liebe Grüße, Euer Olli“, heißt es in seinem Beitrag auf Facebook.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Content Feeds Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Alle Konzerte von Olli Schulz im Überblick

22.11. – Kassel, Kongress Palais

23.11. – Trier, Europahalle

24.11. – Heidelberg, Halle02

26.11. – Zürich, Volkshaus

27.11. – Düsseldorf, Stahlwerk

28.11. – Erfurt, Central

30.11. – Potsdam, Waschhaus Arena

01.12. – Hamburg, Uebel + Gefährlich

Tickets

Die Karten sind bereits am Mittwoch, den 11. September, um 11 Uhr in den Verkauf gegangen.

Teil der Setlist: „Vom Rand der Zeit“

Bei der aktuellen Tour spielt der Singer-Songwriter (plus natürlich: Podcaster, Comedian, TV-Host, Schauspieler), der bereits seit 2003 Alben herausbringt, auch Tracks seiner am 9. Februar 2024 veröffentlichten Platte „Vom Rand der Zeit“.