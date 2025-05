ESC 2025: Pro-palästinensische Proteste bei Eröffnungsfeier in Basel

Der ESC 2025 hat begonnen: Mit einer feierlichen Eröffnung in Basel wurde der 69. Eurovision Song Contest am 11. Mai 2025 eingeleitet. Alle 37 Delegationen marschierten am Sonntag vom Rathausplatz zur Messe – begleitet von politischen Protesten.

ESC 2025: „Free Palestine“-Rufe bei der Eröffnung

Wie unter anderem die „Badische Zeitung“ berichtet, protestierten mehrere Gruppen entlang der Parade mit „Free Palestine“-Rufen, Trillerpfeifen und Transparenten. Die Demonstrierenden begleiteten die Ankunft der Delegationen auf dem türkisfarbenen Teppich lautstark.

Laut der Schweizer Nachrichtenseite „Nau.ch“ riefen Aktivist:innen wiederholt „Shame on you“ und störten so die offizielle Eröffnungsrede. Bei der Ankunft der israelischen Delegation kam es zu Buhrufen. Einige Demonstrierende reihten sich anschließend in die Parade ein. Das Publikum reagierte darauf mit lautstarken „FCB“-Rufen, um sie zu übertönen.

Gruppe fordert Ausschluss Israels

Die Gruppe „ESCalate4Palestine“ hatte die Proteste im Vorfeld angekündigt. In einer Stellungnahme erklärte sie, Israels Teilnahme am ESC sei nicht akzeptabel, und rief zum Boykott auf. Auch wenn die Demonstration laut Polizei friedlich verlief, führten sie zeitweise zu verstärkter Polizeipräsenz und Absperrungen entlang der Strecke.

Bislang haben sich die Veranstalter nicht öffentlich zu den Protesten geäußert. In sozialen Netzwerken wird die Aktion kontrovers diskutiert.

ESC 2025 in Basel: Termine und Erwartungen

Basel ist in diesem Jahr Gastgeber des Eurovision Song Contest. Die Halbfinals finden am 13. und 15. Mai statt, das Finale folgt am 17. Mai in der St. Jakobshalle. Die Stadt rechnet mit bis zu 500.000 Besucher:innen.