Der ESC 2024 ist Geschichte – für Deutschlands Interpreten Isaak ging die Sache mit Platz 12 besser aus als von vielen erwartet. Israels Kandidatin Eden Golan landete mit dem Song „Hurricane“ auf dem fünften Platz. Im Folgenden wollen wir uns einmal genauer ansehen, wie die beiden Länder füreinander abgestimmt haben.

So stimmten die israelischen und deutschen Jurys füreinander

Die israelische Jury zeigte sich Deutschland gegenüber durchaus wohlwollend – und vergab zehn Punkte. Mehr Punkte erhielt Deutschland an diesem Abend von niemandem. Deutschlands Jury war da nicht ganz so spendabel, vergab aber immerhin acht Punkte an Eden Golan und Israel.

Die Televoting-Ergebnisse

Etwas anders sah die Sache beim Televoting aus: Die deutschen ESC-Zuschauer und Zuschauerinnen vergaben die volle Punktezahl, also 12 Punkte, an Israel. Wie „ESC Kompakt“ berichtet, vergaben die israelischen Televoter acht Punkte an Deutschland.

Israel nur dank Televoting auf Platz 5

Bemerkenswert war, dass es zum überwiegenden Teil das Televoting war, das Israel einen vorderen Platz sicherte. Von den 375 Punkten, die Israel insgesamt bekam, stammten nur 52 von den Jurys der einzelnen Länder. Die Televoter stockten das Ergebnis dann mit 323 Punkten dann aber ordentlich auf.

Kritik und Proteste

Israels Teilnahme am ESC hatte aufgrund der politischen Situation im Nahen Osten für jede Menge Kritik und Boykott aufrufen gesorgt. Mehr als 1.000 Künstler hatten dazu aufgerufen, Israel vom Eurovision Song Contest auszuschließen. Israelis wurde sogar von der Reise nach Malmö abgeraten. Es war vermehrt zu Demonstrationen gekommen, der ESC musste unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.

Schweiz gewinnt ESC 2024

Der Schweizer Act Nemo entschied mit dem Song „The Code“ das Rennen klar für sich. Insgesamt erhielt Nemo 591 Punkte. In der Jury-Wertung war die Schweiz mit 365 Punkten der klare Favorit, das Televoting machte die Sache dann aber nochmal beinahe zum Krimi. Am Ende konnte sich Nemo gegen Kroatien (547 Punkte) und die Ukraine (453 Punkte, 307 davon vom Publikum) durchsetzen.

