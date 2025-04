Ab 4. April wird Elton John’s und Brandi Carlile’s Album „Who Believes In Angels?“ von verfügbar sein. Für alle Fans des Duos hat ROLLING STONE gute Nachrichten: Zur Feier der Album-Veröffentlichung verlosen wir drei Platten und zwei Longsleeves und ein Hoodie in Größe L.

Elton Johns und Brandi Carlile schätzen einander sehr

ROLLING STONE beschreibt die Zusammenarbeit der beiden als besonders intensiv und wertschätzend: „Sie verehrt ihn, er preist sie. Seit Jahren sind sie eng befreundet.“ Elton John und Carlile sind auch die Coverhelden unserer Ausgabe 4/2025.

Ihr Musikvideo zum Titelsong

Endlich entschieden sich dafür, gemeinsam Musik zu machen: „Jetzt haben Brandi Carlile und Elton John ein gemeinsames Album aufgenommen, das wie aus den Siebzigern klingt, unter Tränen entstanden ist und in dunklen Zeiten Freude spenden soll.“

Elton John setzt auf Übung, wenn man Musiker:in sein mag

Außerdem sprach sich Elton John gegenüber ROLLING STONE UK für das Prinzip „Üben, Üben, Üben“ aus, wenn man performen möchte: „Es spielt keine Rolle, ob du vor 40 Leuten oder mehr spielst. Je mehr Erfahrung du sammelst, desto besser.“

Brandi Carlile betont den Wert von Freundschaften

Brandi Carlile empfiehlt Freundschaften, um gemeinsam Musik weiter zu entwickeln: „Schließt Freundschaften. Such dir eine Gemeinschaft um dich herum.“

Einblicke in ihre Zusammenarbeit

Für Elton John ist Musik lebenserhaltend

Musik an sich – besonders die, die noch entwickelt wird – ist sein Lebenselixier: „Ich kann ohne Musik nicht leben. Sie hat mich fast umgebracht, aber sie hat mich auch am Leben gehalten, und sie hält mich auch heute am Leben. Aber nicht so sehr die Musik der Vergangenheit. Ich höre zwar auch Jazz und solche Sachen. Aber es ist die Musik der Zukunft, die mich am Leben hält.“

So machst du mit:

Für die Teilnahme am Gewinnspiel einfach Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen@rollingstone.de mailen. Stichwort: „Verlosung: Elton John & Brandi Carlile „Who Believes In Angels?“. Einsendeschluss: 24. April 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!