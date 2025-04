Warum Hollywood den Beatles nicht widerstehen kann

Beatles-Demo aus dem Jahr 1962 in Plattenladen in Vancouver entdeckt

Es ist offiziell: Das Hollywood-Filmprojekt über die Beatles wird tatsächlich realisiert. Regisseur Sam Mendes gab diese Woche bekannt, dass er vier Filme über John, Paul, George und Ringo dreht, die im April 2028 in die Kinos kommen sollen. Nach monatelangen Gerüchten bestätigte er schließlich auf der Cinema Con in Las Vegas die Besetzung. Paul McCartney wird von Paul Mescal aus Normal People dargestellt. Ringo Starr wird von Barry Keoghan aus Saltburn verkörpert. George Harrison wird von Joseph Quinn gespielt, der Eddie Munson in Stranger Things und die Human Torch im kommenden Fantastic Four-Film verkörperte. John Lennon wird von Harris Dickinson gespielt, der zuletzt in Babygirl mit Nicole Kidman zu sehen war.

Die neuen Fab Four outeten sich in Vegas, verbeugten sich im Stil von Ed Sullivan und rezitierten Zeilen aus „Sgt. Pepper“. „Es ist wunderbar, hier zu sein“, sagten sie. „Es ist auf jeden Fall aufregend. Ihr seid so ein tolles Publikum. Wir würden euch gerne mit nach Hause nehmen.“

Seit das Projekt vor über einem Jahr erstmals angekündigt wurde, überschlagen sich die Beatles-Fans mit Fragen. Es gibt so viel, was wir nicht über (um den klobigen offiziellen Titel zu verwenden) The Beatles – A Four-Film Cinematic Event wissen. Wir haben im Laufe der Jahre viele Filme über die Fab Four gesehen. Aber es gibt keinen Präzedenzfall für ein so ehrgeiziges Projekt. Die Besetzung der übrigen Rollen ist noch nicht bekannt, aber laut einer vertraulichen Quelle ist das Walrus Paul.

Das Motto ist kein besonders Beatles-würdiger Slogan

Alle vier Jungs werden von berühmten Filmstars mit eigenen gefeierten Karrieren gespielt. Erwachsene Männer, die diese Woche mehr Zeit im Fitnessstudio verbracht haben als die Band in ihrem Leben. Sie sind bereits Veteranen. Barry Keoghan ist 32, was Ringos Alter war, als sich die Band auflöste. (Der Jüngste, Dickinson, ist 28. John war bis dahin bei „Revolution #9“.) Das Motto ist kein besonders Beatles-würdiger Slogan: „Jeder hat seine eigene Geschichte. Aber zusammen sind sie legendär.“ Das ist Hollywood-Sprech für „an der Spitze der Popstars“.

„Sie sind vier sehr unterschiedliche Menschen“, sagte Mendes. „Vielleicht ist dies eine Chance, sie ein wenig besser zu verstehen.“ Niemand weiß, ob alle vier Filme gleichzeitig anlaufen werden. Wie viel sie sich überschneiden werden. Oder ob sie an der Kinokasse miteinander konkurrieren werden. „Aber zusammen werden alle vier Filme die Geschichte der größten Band der Geschichte erzählen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass die Geschichte der Band zu umfangreich ist, um in einen einzigen Film zu passen. Und dass es sich einfach nicht richtig anfühlt, sie in eine TV-Miniserie zu verwandeln.“

Ringo, mit seinem unerschütterlichen, natürlichen Stil, schien letztes Jahr versehentlich Keoghans Casting zu verraten. „Ich glaube, er nimmt irgendwo Schlagzeugunterricht“, sagte Ringo. „Ich hoffe, nicht zu viel.“ Keoghan wurde in Saltburn bereits wegen seines wackeligen Liverpooler Akzents aufgezogen. Aber er zeigte in Saltburn noch etwas anderes. Er ist ein hervorragender Tänzer, wie Ringo es mit 84 Jahren immer noch ist. Es ist eine Schande, dass Margaret Qualley nicht Paul spielen darf, da sie perfekt für die Rolle wäre. Aber zumindest bedeutet dies, dass jemand einen Stones-Film drehen kann, in dem sie Mick spielt.

Hollywood war schon immer von den Beatles besessen

Die Erwartungen an diesen Film sind bereits jetzt sehr hoch. Hollywood war schon immer von den Beatles besessen. Zum Teil, weil es noch nie einen Film gab, der auch nur annähernd so beliebt oder mythisch war wie die Geschichte von John, Paul, George und Ringo. Aber niemand macht solche Filme über die Stones, die Dead oder Led Zeppelin.

Eine wirklich große Musikikone bekommt vielleicht ein oder zwei ehrfürchtige Biopics. Mit Schauspielern, die im Grunde genommen Prominente imitieren. Aber die Beatles sind anders. Sie spielen eine einzigartige Rolle im Traumleben der Welt. Die Menschen interessieren sich wirklich für diese Band.

Mendes ist ein Mysterium an sich, da er bisher nicht für musikalische Momente in seinen Filmen bekannt war, zu denen American Beauty, Revolutionary Road, Jarhead und einige James-Bond-Filme gehören. Es ist also eine Überraschung, dass er sich dieser Aufgabe stellt. Niemand weiß wirklich, was seine Fan-Seite ist. Im Gegensatz zu einem stolzen Geek wie Peter Jackson oder Sofia Coppola.

Hollywood liebt Musik-Biopics. Es ist eine der Ironien unserer Zeit, dass die Filme der Musikindustrie weit voraus sind, wenn es darum geht, den unstillbaren Appetit des Publikums auf Rockstar-Geschichten zu stillen. Bohemian Rhapsody, von dem allgemein erwartet wurde, dass er 2018 ein Flop wird, verblüffte alle, indem er fast eine Milliarde Dollar einspielte. Und Rami Malek für seine Darstellung von Freddy Mercury einen Oscar als bester Schauspieler einbrachte.

A Complete Unknown mit Timothee Chalamet in der Hauptrolle als Bob Dylan erwies sich als brillant. Mit großartigen Darbietungen von Elle Manning, Edward Norton, Monica Barbaro, Scoot McNairy und Boyd Holbrook. Chalamet sang alle Dylan-Gesangsparts selbst. Es ist noch nicht bekannt, ob einer dieser Schauspieler das auch versuchen wird, was eine etwas größere Herausforderung darstellt. Aber nach A Complete Unknown ist alles anders. Die Messlatte liegt viel höher.

Rock-Biopics stehen noch ganz am Anfang

Es ist noch nicht lange her, dass Filme über Rockbands nur in nächtlichen Wiederholungen auf VH1 liefen. Wie der Def-Leppard-Film, in dem Anthony Michael Hall Mutt Lange spielte. Aber wie bei Superheldenfilmen hat Hollywood einfach lange gebraucht, um den Code zu knacken, wie man es richtig macht. Rock-Biopics stehen noch ganz am Anfang. Jeremy Allen White aus The Bear spielt Bruce Springsteen in einem Film über die Entstehung von Nebraska, Deliver Me From Nowhere. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Zendaya in einer von Barry Jenkins inszenierten Filmbiografie Ronnie Spector spielen wird und Lizzo Schwester Rosetta Tharpe.

Das ewige Problem ist die Besetzung. Es ist schwierig, einen Film über einen Rockstar zu drehen. Weil kein gewöhnlicher Filmstar charismatisch genug ist, um die Rolle zu spielen. Wenn sie auch nur annähernd so cool wären, würden sie sich ganz der Musik widmen. „Schauspieler können sich ein wenig ducken und tauchen. Sie erfinden sich ständig neu“, sagte mir Nick Cave 2014. „Alles, was sie tun können, ist, die Rolle eines Monsters zu spielen. Aber niemand kann ein Monster so gut spielen wie ein Rockstar.“

In diesem Fall ist es besonders schwierig. Weil diese Schauspieler mit der eigenen Viererbande der Beatles konkurrieren müssen. Insbesondere mit ihrer manischen, komischen Energie in A Hard Day’s Night und Help! Neben den Millionen anderer Dinge, die sie waren, waren die Beatles die vier lustigsten Menschen der Welt. Und in ihrer Freizeit bildeten sie eines der größten Comedy-Teams der Filmgeschichte, das es mit den Marx Brothers oder Monty Python aufnehmen konnte.

Peter Jacksons Get Back zeigte, dass sie selbst in ihren elendsten Momenten nie NICHT lustig waren

Yellow Submarine, in dem sie kaum zu sehen sind, ist ohnehin ein Genuss. Peter Jacksons Get Back zeigte, dass sie selbst in ihren elendsten Momenten nie NICHT lustig waren. Sei es, dass Paul darüber nachdachte, „ziellos umherzuwandern, ist sehr unschwungvoll“. Oder John schrie: „Es macht mich an. Aber es haut mich um. Und treibt mich flussaufwärts!“ Oder, was das betrifft, George höhnisch: „Heißt das hier etwa ‚I’ve Got a Feeling‘?“ Oder Ringo, der im Grunde überhaupt nichts macht.

Eines wissen wir mit Sicherheit:.Die Beatles als Institution haben ihre Projekte immer sorgfältig ausgewählt – seit der Anthology-Reihe, der mega-ehrgeizigen Dokumentation von 1995, die ein neues goldenes Zeitalter für das Fabs-Fandom einläutete, haben sie nie einen falschen Schritt gemacht. Sie wählen Partner, die die Details richtig machen, ob es sich um Peter Jackson oder Giles Martin handelt. Das ganze Filmprojekt mag wie eine verrückte Idee erscheinen, aber das tat „Rocky Raccoon“ auch. Wie wir jetzt aus „A Complete Unknown“ wissen, kann man aus einer Musik-Filmbiografie, die auf dem Papier wie eine Farce wirkt, etwas wirklich Großartiges machen, wenn die Leidenschaft vorhanden ist.

„Ich habe niemanden getroffen, den ich mochte“

Als die Fab Four zum ersten Mal den großen Durchbruch schafften, konnten sie Filmstars werden, genau wie ihr Idol Elvis, der sich in eine verrückte Tretmühle stürzte und drei miese Filme pro Jahr herausbrachte. Aber zu Hollywoods Überraschung und vielleicht auch zu ihrer eigenen, war das im Vergleich zu den Abenteuern, Qualen oder Streitigkeiten, die sie als Beatles erlebten, keine Versuchung. John bemühte sich, ein ernsthafter Schauspieler zu sein, und ging nach Spanien, um How I Won the War zu drehen. „Ich hatte ein paar Lacher und Monopoly-Spiele bei meinem Film, aber es hat nicht funktioniert“, sagte er 1967. „Ich habe niemanden getroffen, den ich mochte.“

Dennoch waren die Beatles schon immer eine Faszination für die Filmwelt, wie keine anderen Musiker. Das neue Mendes-Projekt wirft die Frage auf: Warum gibt es so viele Beatles-Filme? Die erste Verfilmung war der Fernsehfilm The Birth of the Beatles aus dem Jahr 1978, der die Anfänge in Liverpool und Hamburg nachzeichnet. Ian Hart spielte John in zwei hervorragenden Filmen aus den Neunzigern: The Hours and Times, eine fiktive Darstellung von John und Brian Epstein an einem Wochenende im Jahr 1991, und Backbeat, eine fiktive Darstellung von Johns Beziehung zu Stu Sutcliffe aus dem Jahr 1994.

Brian hat eine zweite Chance verdient

Es gibt das John-Biopic Nowhere Boy aus dem Jahr 2009, die Liebeskomödie Yesterday von Danny Boyle aus dem Jahr 2019, das Kultmusical Across the Universe von Julie Taylor aus dem Jahr 2007 und die Kultkomödie I Wanna Hold Your Hand aus dem Jahr 1978. Und nicht zu vergessen der Rutles-Mockumentary All You Need Is Cash – „eine musikalische Legende, die eine Mittagspause überdauern wird“. Der Film „Midas Man“ über Brian Epstein war Anfang des Jahres ein Flop; Brian hat eine zweite Chance verdient.

Wir sollten wahrscheinlich auch den Siebziger-Flop „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ erwähnen, in dem die Bee Gees als Band, Peter Frampton als Billy Shears und Steve Martin als Dr. Maxwell Edison, Aerosmith, Alice Cooper und so weiter zu sehen sind. Die Umsetzung dieses psychedelischen Konzeptalbums in ein Hollywood-Musical mit großem Budget war eine so legendäre Katastrophe, dass man den Dealern am Set einen Ehren-Oscar hätte verleihen sollen.

„Bist du verrückt, mein Sohn?“

Aber mein Lieblingsfilm über die Beatles ist Two of Us, der vor 25 Jahren, Anfang 2000, auf VH1 debütierte. Der Regisseur Michael Lindsay-Hogg, der auch Let It Be und das „Hey Jude“-Video drehte, machte daraus eine liebevolle Fantasie über John und Paul – der Film hält sich über die Jahre immer besser. Die Prämisse: Paul klopft 1976 an Johns Wohnungstür, sie verbringen einen Tag miteinander und sprechen über ihre Probleme, sie schauen Saturday Night Live, als Lorne Michaels ihnen die Chance bietet, sich für „dreitausend Dollar“ wieder zusammenzuschließen!

Jared Harris ist der beste Film, den John je gesehen hat, er leckt sich die Lippen und zeigt seine Zähne; Aidan Quinn ist der beste Film, den Paul je gesehen hat. Macca nannte ihn damals in einem Radiointerview „einen großartigen Film“, obwohl er sich über die Szene lustig machte, in der sie verkleidet durch den Central Park streifen: „Bist du verrückt, mein Sohn?“

Die Beatles sind nach wie vor die beliebteste Geschichte der Welt. Und werden von Jahr zu Jahr beliebter. Ihr Freund Derek Taylor nannte sie „die größte Romanze des 20. Jahrhunderts“. Aber wie sich herausstellt, war das 20. Jahrhundert nur der Anfang. Man könnte sich keine Idee für einen Film ausdenken, der so lächerlich ist wie dieser. Zwei Teenager aus dem Nirgendwo finden sich in einer Stadt im Nirgendwo, wachsen zusammen auf, inspirieren sich gegenseitig zum Schreiben von Liedern und bringen das Genie des anderen zum Vorschein.

„Es musste einen Weg geben, die epische Geschichte für eine neue Generation zu erzählen“

Sie finden in ihrer Stadt ein paar Gleichgesinnte und gründen eine Rock’n’Roll-Band. Gemeinsam bringen sie die Welt dazu, sich unsterblich zu verlieben, sich für immer zu verlieben, wie sie sich noch nie in etwas anderes verliebt hat.

„Es musste einen Weg geben, die epische Geschichte für eine neue Generation zu erzählen“, sagte Mendes dem Publikum in Vegas. „Ich kann Ihnen versichern, dass es noch viel zu entdecken gibt.“ Aber niemand musste jemals die Beatles einer neuen Generation verkaufen. Weil die Musik und die Geschichte sich weigern, in der Vergangenheit zu verblassen, weshalb es auch kein „Still“ gibt.

Die Jungs verbindet etwas, das jeder in ihrer Musik hören kann. Weshalb sie zum Symbol für die Idee der Freundschaft (die ultimative „Wir gegen den Rest der Welt“-Geschichte) sowie für das Ende der Freundschaft (die ultimative „Trennung“-Geschichte) geworden sind. Die Beatles sind vielleicht – wie Mendes sagt – „zu groß, um in eine Filmversion zu passen“. Aber deshalb sind sie – heute wie damals – eine Geschichte, die zu unwiderstehlich ist, als dass Hollywood sie sich entgehen lassen könnte.