„Eucalyptus“: The National zeigen Musikvideo zu dritter „First Two Pages of Frankenstein“-Auskopplung

The National beim Sound Music Festival 2022 in Bridgeport, Connecticut. (Photo by Taylor Hill/Getty Images)

The National haben mit „Eucalyptus“ die dritte Single aus ihrem anstehenden Album „First Two Pages of Frankenstein“ veröffentlicht. Das Album kommt am 28. April über 4AD. Das Musikvideo zu dem Song unter der Regie von Chris Sgroi wurde in Long Pond, New York, gedreht, wo die Band ihr Album aufnahm, und zeigt das Quintett auch im Studio.

„In ‚Eucalyptus‘ geht es um ein Paar, das nach einer Trennung seine gemeinsamen Besitztümer aufteilt – ‚Was machen wir mit dem Quellwasser, das wir geliefert bekommen, was passiert mit all den Pflanzen?‘ Es geht um all die kleinen Dinge, über die man sich Gedanken machen muss, wenn man sich so sehr mit jemandem verbunden hat“, beschreibt Sänger Matt Berninger in einer Pressemitteilung die Neuveröffentlichung. Zuvor erschienen bereits „Tropic Morning News“ im Januar, und am 23. Februar „New Order T-Shirt“, was es auch in Form eines Shirts als Merch gibt.

Die Platte folgt auf das 2019 veröffentlichte „I Am Easy to Find“. Mit dem insgesamt 9. Studioalben geht die Band ab dem 18. Mai auf Nordamerika- und Europa-Tour. Am 30. September geben sie ein Konzert in Berlin und spielen am 1. Oktober in München. Für die Shows gibt es noch Tickets.