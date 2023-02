The National: „New Order T-Shirt“ als Song und Merch veröffentlicht

Aaron Dessner und Matt Berninger von The National 2019 in Madrid (Photo by Mariano Regidor/Redferns)

The National haben mit „New Order T-Shirt“ den zweiten Song aus ihrem anstehenden Album „First Two Pages Of Frankenstein“ veröffentlicht, das am 28. April erscheint. Bereits am 18. Januar kam mit „Tropic Morning News“ der erste Vorbote des insgesamt 9. Studioalbums der Band. Die am heutigen Donnerstag (23.2.) erschienene Neuveröffentlichung wirkt durch die sanften Akustikgitarren-Töne zu Beginn beinahe zerbrechlich, ehe sich der Song durch den Bass und die Drums etwas erhebt.

„Für mich bedeutet die Zeile ‚I keep what I can of you‘ etwas über jeden, den ich je gekannt oder geliebt habe. ‚New Order T-Shirt‘ hat eine Einfachheit, die mich an unsere früheren Platten erinnert – aber mit der Reife und Erfahrung von heute. Es fühlt sich an wie ein wirklich wichtiger Song für die Zukunft unserer Band“, erklärte Gitarrist und Pianist Aaron Dessner.

Zusammen mit New Order bringen sie Ende März ein limitiertes New-Order-T-Shirt heraus, das wie die Platte bereits vorbestellt werden kann. „First Two Pages Of Frankenstein“ wird insgesamt elf Lieder umfassen und Gastauftritte von Taylor Swift, Phoebe Bridgers und Sufjan Stevens enthalten. Ab Mitte Mai gehen The National dann auf Nordamerika- und Europa-Tour und spielen am 30. September ein Konzert in Berlin und am 1. Oktober in München. Der Vorverkauf läuft bereits.