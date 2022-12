„Eure Majestät“: Brian Johnson fehlten die Worte, als er Paul McCartney traf

Foto: Getty Images, Kevin Winter. All rights reserved.

Brian Johnson bei einem Auftritt in Los Angeles 2015

AC/DC-Sänger Brian Johnson war total überwältigt, als er Paul McCartney das erste Mal getroffen hat. Das hat er in einem Interview mit dem Radiosender QFM96 erzählt.

Auf die Frage, ob er jemals jemanden getroffen habe, vor dem er Ehrfurcht hat, sagte er: „Das war Paul McCartney“. Der 75-Jährige erinnerte sich an das erste Treffen mit dem Ex-Beatle, der nur fünf Jahre älter ist. Im Gespräch schildert der Sänger, dass er absolut sprachlos war, als McCartney ein Gespräch anfing. Er war damals so baff, dass er nicht wusste, was er sagen soll.

McCartney habe ihn damals in Bezug auf seinen Dialekt mit ,Hallo, Geordie‘ angesprochen. „Ich sagte, ,Hallo Paul. Sir Paul. Euer Ehren. Eure Majestät.‘ Ich wusste nicht, wie ich ihn nennen sollte! Es war so schwer“, erzählte Johnson weiter. Die beiden Musiker haben sich trotz der ersten Startschwierigkeiten angefreundet.

Hier gibt es das Interview in voller Länger:



Johnson promotete im Gespräch seine Autobiografie „The Lives Of Brian“. Der Musiker stieß nach dem Tod von Sänger Bon Scott in den 1980ern zu AC/DC.