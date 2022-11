So klingt „Highway To Hell“ vom ehemaligen AC/DC-Sänger Dave Evans mit einem Chor

Dave Evans, der erste Sänger und Gründungsmitglied von AC/DC, hat „Highway to Hell“ gemeinsam mit dem Kennedy-Chor, der Gesangsgruppe der „John F. Kennedy“-Universität Argentinien, performt.

Das Video vom 03. November zeigt eine riesige Karaoke-Session von „Classic Rock“, die von der Chor-Gruppe organisiert wurde:

Evans hat seinen Gesang auf zwei AC/DC-Songs beigesteuert

Evans war der erste Leadsänger von AC/DC, bevor der mittlerweile verstorbene Bon Scott seine Rolle übernahm. Nur die Stücke „Can I Sit Next to You Girl“ (1974) und „Rockin‘ In The Parlour“ enthalten Evans‘ Gesangsbeiträge. Später nahm die Gruppe „Can I Sit Next to You Girl“ erneut mit Scott auf. Seit 1980 ist Brian Johnson Lead-Sänger bei AC/DC.