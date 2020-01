Eurovision Song Contest: Vorentscheid beim Spartensender One statt im Ersten

Laut Medienberichten soll es dieses Jahr keinen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest geben. Angeblich habe die ARD schon im Hintergrund einen Kandidaten ausgewählt.

Am 16. Mai findet in Rotterdam der diesjährige Eurovision Song Contest statt – und gibt noch es keinerlei Nachrichten über die deutschen Kandidaten. Bis zum 9. März müssen alle Teilnehmer ihren Song eingereicht haben. Es wird also höchst Zeit, dass hierzulande erste Meldungen über mögliche Tracks und Künstler öffentlich werden. Doch laut einem Bericht der „Bild“ soll die ARD bereits ihren Song für den ESC festgelegt haben. Auf einen Vorentscheid wie in den letzten Jahren soll demnach verzichtet werden. Grund dafür soll laut der Zeitung der „Skandal“ aus dem letzten Jahr sein. So habe das Duo Carlotta Truman und Laura Spinelli…