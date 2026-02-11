„A Knight of the Seven Kingdoms“: Rettet dieses Spin-off „Game of Thrones“?

Das ist nicht das „Game of Thrones“ Ihres Großvaters – und den Göttern sei Dank dafür.

Wenn Sie am 18. Januar HBO eingeschaltet oder sich kurz darauf bei HBO Max eingeloggt haben, wurden Sie mit dem Anblick eines Mannes begrüßt, der unter einem dunklen, grauen Himmel ein Grab schaufelt. Drei Pferde wiehern unruhig, während ein Sturm auf sie niedergeht. Nachdem er einen Leichnam in die Erde gelassen hat, hält die massige Gestalt mit der Schaufel eine Grabrede. Er ist ein Knappe namens Dunk und bestattet seinen früheren Herrn. Dieser ältere Ritter war nicht immer der freundlichste oder nüchternste Mentor. Doch da er den verwaisten Dunk praktisch seit dessen Kindheit großgezogen hat, trauert der junge Mann dennoch um ihn.

Ein Abschied und ein Neuanfang

Am nächsten Tag schwört Dunk, weiterzuziehen – auf der Suche nach Abenteuern. Der kräftige junge Mann hält sich selbst für einen „Ser“, den Titel der angesehenen Ritter des Reiches; das beiläufige Fallenlassen von Königsmun und Lannisport bestätigt, in welchem Universum man sich befindet. Er hat von einem Turnier im nahegelegenen Ashford gehört, wo Männer mit grenzenlosem Mut und Schwertkunst sich einen Namen machen können. Ein bekanntes Thema – DUN du-du-du-duh Dun, DUH-du-da-du-daaa-DUN – setzt ein. Dunk verspricht, seinen verstorbenen Herrn stolz zu machen. Er nimmt eine heroische Pose ein. Das Thema schwillt an, wird lauter … und lauter …

… Und dann bricht die Musik abrupt ab, und es folgt ein harter Schnitt zu einer Einstellung von Dunk, der hinter einem Baum kackt. Es ist keine bescheidene Notdurft. Es ist eine beeindruckend große und ziemlich heftige Menge an explosionsartiger Defäkation. Eine Art skatologischer Geysir. Willkommen beim neuen „Game of Thrones“-Spin-off.

Der Ursprung der Geschichte

Die Ursprünge von „A Knight of the Seven Kingdoms“ reichen fast so weit zurück wie die ursprüngliche „A Song of Ice and Fire“-Buchreihe, die HBO seinen bislang größten TV-Blockbuster bescherte. Doch sofern Sie nicht mit George R.R. Martins Novellenreihe „Tales of Dunk and Egg“ vertraut waren – deren erster Band, „The Hedge Knight“ von 1998, als Vorlage für dieses sechsteilige Prequel dient – oder damit, wie dieses Nebenprojekt mit den größeren „GoT“-Handlungssträngen verwoben ist, könnte man Ihnen verzeihen, wenn Sie diese Miniserie einschalten, ohne zu wissen, dass sie überhaupt mit dem gewaltigen Premiumkabel-Hit verbunden ist.

Die Marketingkampagne war zurückhaltend, besonders im Vergleich zum Rollout der Schwesterserie „House of the Dragon“. (Dazu gleich mehr.) Der einzige Drache, der auftaucht, besteht aus Holz und dem westerosschen Äquivalent von Pappmaché, gesteuert von Puppenspielern bei einer improvisierten Jahrmarktsshow für nächtliche Betrunkene. Feuer speit er dennoch – dank primitiver Theatermagie.

Und dass „Knight“ jegliches Gefühl traditioneller „Game of Thrones“-Erhabenheit sofort unterläuft, indem es sein programmatisches Statement mit einem Kackwitz unterbricht, sagt alles über die Serie aus. Die epische Wucht, die man normalerweise mit der bahnbrechenden Serie von D.B. Weiss und David Benioff verbindet, fehlt hier bewusst; in einer Titelgeschichte des „Hollywood Reporter“ gestand Martin, dass ein Teil des Reizes für seine Konzernherren darin bestand, dass man diese Geschichten günstig umsetzen könne.

Massive Schlachtsequenzen und Setpieces im Stil der „Red Wedding“ sind teuer, und obwohl die Novellen später etwas Klang und Wut bieten, schulden sie weniger den Rosenkriegen als vielmehr Chaucers derben „Canterbury Tales“. Diese Serie schreibt keine Kapitel einer Saga. Sie entwirft eine schräge, gelegentlich ausgelassene Buddy-Komödie am Rand der Saga.

Figuren statt Feuer und Blut

Das Duo spielt dennoch eine Rolle in der übergeordneten „GoT“-Geschichte. Die Handlung setzt etwa ein Jahrhundert vor den Ereignissen der Hauptserie ein, und sobald Dunk (gespielt von Peter Claffey) sich spontan seinen Rittertitel ausdenkt – Ser Duncan der Große –, erinnern Sie sich vielleicht, diesen Namen in der Originalserie gehört zu haben. Er wird später eine wichtige Figur in der Königsgarde. Und was Egg (Dexter Sol Ansell) betrifft, den kahlköpfigen „Stalljungen“, den Dunk bei seiner Ankunft in Ashford trifft und der schließlich sein Knappe wird? Sein eierzentrierter Spitzname leitet sich nicht von seinem kahlen Kopf ab, sondern von seinem tatsächlichen Namen, der Ihnen äußerst vertraut vorkommen wird, sobald er zur Mitte der Serie vollständig enthüllt wird.

Im Kern ist „A Knight of the Seven Kingdoms“ jedoch eine zottelige Charakterstudie, die das gemeinsame Umherziehen dieses ungleichen Duos betont, statt sie von einer Schlacht in die nächste zu treiben – und genau das macht sie weitaus befriedigender als ihr Schwester-Spin-off. HBO verfolgte mehrere Ideen für Serien nach „Thrones“, darunter eine über weitere Abenteuer von Jon Snow. Als erste ging jedoch „House of the Dragon“ an den Start, das 200 Jahre vor „GoT“ ansetzt und die Mischung aus Drachen, VFX-lastigen Setpieces und von Sex und Gewalt durchzogenen Palastintrigen replizierte.

Die Ensemblebesetzung vereinte etablierte Veteranen wie Paddy Considine und Rhys Ifans, Fanlieblinge wie Matt Smith und Olivia Cooke sowie aufstrebende Stars wie Emma D’Arcy und Milly Alcock. Und die Serie schien aus der berüchtigten finalen Staffel von „Thrones“ die falschen Lehren gezogen und sie noch verstärkt zu haben. Es entstand der Eindruck, als glaubten die Macher, man müsse nur viel Geld, tiefgründige Mythologie und Drachen auf den Bildschirm werfen, und das Publikum würde es schon schlucken. Das einzige Drama mit entfernten Bezügen spielte sich abseits der Kamera ab.

Warum dieses Spin-off funktioniert

„House“ wurde für eine dritte Staffel verlängert, die demnächst erscheinen soll, was „A Knight of the Seven Kingdoms“ wie einen bloßen Lückenfüller erscheinen lassen könnte. Doch was Showrunner Ira Parker aus den Dunk-und-Egg-Novellen gemacht hat, macht das Schwester-Spin-off weitgehend irrelevant.

Wie „Andor“, die von der Kritik gefeierte Disney+-Serie, die einen prägnanten Widerstandsthriller im „Star Wars“-Universum platzierte, beweist dieser verkleinerte Blick auf zwei Randfiguren, dass man nicht einfach dieselbe alte Geschichte wiederholen oder den Sandkasten mit Schnickschnack renovieren muss. Man muss nur etwas finden, das die Menschen daran erinnert, wie reich die geschaffene Welt wirklich ist, und eine Geschichte erzählen, die Fantasie und Vorstellungskraft mit Erdung, emotionaler Beteiligung und Echtheit verbindet.

Dunk und Egg befinden sich zwar auf einer klassischen Heldenreise, doch die Art und Weise, wie die Serie sie ihrem gemeinsamen Schicksal entgegenführt, wirkt einzigartig. Dass Claffey und Ansell so gut miteinander harmonieren, verstärkt das Gefühl, dass dieses ungleiche Paar gemeinsam diesen steinigen Weg beschreiten muss. Die Serie ist zudem häufig witzig, albern, spannend, traurig, ironisch – und natürlich nicht über einen guten Scheißwitz erhaben.

Jede Episode war exponentiell besser als die vorherige. Und angesichts dessen, was die vierte Folge – die am vergangenen Freitag ausgestrahlt wurde – für die zweite Hälfte vorbereitet, gibt es keinen besseren Zeitpunkt aufzuholen als jetzt. Die Targaryens – jener blonde Adelsclan, der Westeros mit wahnsinnigen Königen verfluchen und mit der Mutter der Drachen segnen wird – tauchen schließlich in Ashford auf. Dunk gerät mit den Royals aneinander, was ein altes Ritual namens „Trial by Seven“ erforderlich macht. Nach Sichtung der letzten beiden Episoden lässt sich bestätigen: Die Auflösung ist gewaltig, auch wenn die Serie ihren kleineren Maßstab beibehält.

Am Ende der ersten Staffel von „Knight“ – auch sie wurde verlängert – hat man das Gefühl, dass sie erst an der Oberfläche dessen gekratzt hat, wohin sie diese Figuren führen und welche bislang unerschlossenen Bereiche der In-Universum-Geschichte sie erkunden kann. Noch besser: Sie macht wieder Lust darauf, in die Welt von „Game of Thrones“ zurückzukehren – auf eine Weise, wie es das laute Getöse des anderen Versuchs, das geistige Eigentum auszuschlachten, nicht tut. „A Knight of the Seven Kingdoms“ ist nicht das „GoT“ Ihres Großvaters – und den Göttern sei Dank dafür. Vielleicht hat es das Franchise gerade noch vor sich selbst gerettet.