Eurovision Song Contest 2023: Dieser Act fährt für Deutschland nach Liverpool

„Unser Lied für Liverpool“ steht fest: Beim ESC-Vorentscheid in Köln konnten sich Lord of the Lost mit „Blood & Glitter“ gegen die Konkurrenz durchsetzen. Damit wird die Hardrock-Band am 13. Mai beim Eurovision Song Contest 2023 auftreten.

Die Jury-Wertung fiel relativ eindeutig aus: Während Ikke Hüftgold für seinen Song „Lied mit gutem Text“ fast durchgängig mit einem Punkt bedacht wurde, setzte sich Will Church mit „Hold On“ an die Spitze – dicht gefolgt von Anica Russo und René Miller. Die Publikumswertung würfelte dann aber noch einmal alles durcheinander. Die bisherigen Favoriten landeten im Mittelfeld und Ikke Hüftgold holte kräftig auf. Bei den Zuschauern konnten sich allerdings Lord of the Lost durchsetzen und die meisten Punkte einfahren – somit setzte sich die Band, die bereits mit Iron Maiden getourt ist, an die Spitze.

Eurovision Song Contest 2023: Diese Acts traten zum ESC-Vorentscheid für Deutschland an

Acht Acts standen zur Wahl und traten in folgender Reihenfolge an:

TRONG – „Dare To Be Different“

René Miller – „Concrete Heart“

Anica Russo – „Once Upon A Dream“

Lonely Spring – „Misfit“

Will Church – „Hold On“

Patty Gurdy – „Melodies Of Hope“

Ikke Hüftgold – „Lied mit gutem Text“

Lord Of The Lost – „Blood & Glitter“

ESC-Vorentscheid 2023: So wurde „Unser Lied für Liverpool“ gewählt

50 Prozent der Punkte wurden von fünfköpfigen Fach-Jurys aus der Schweiz, den Niederlanden, Finnland, Spanien, Litauen, der Ukraine, Österreich und Großbritannien vergeben. Insgesamt wurden von ihnen 368 Punkte vergeben. Die anderen 50 Prozent der Punkte kamen vom deutschen Publikum, die bereits vor der Show abstimmen konnten. Per Anruf, SMS und Onlinevoting wurden prozentual ebenso viele Punkte vergeben.

Am Vormittag musste die Band Frida Gold ihre Teilnahme kurzfristig absagen. Aufgrund von Krankheit fiel die Sängerin Alina Süggeler aus, sodass der Auftritt nicht stattfinden konnte. Alle Stimmen, die bisher für Frida Gold im Onlinevoting eingegangen waren, wurden somit ungültig.

2022 hatte die Ukraine den Eurovision Song Contest für sich entscheiden können. Aufgrund des Ukrainekriegs kann die Show allerdings nicht wie üblich im Gewinnerland stattfinden. Daher wurde entschieden, den ESC 2023 in Liverpool stattfinden zu lassen.