ESC 2023: So fieberte J. K. Rowling mit Deutschland mit

Trotz letztem Platz: Lord of the Lost konnten mit ihrem Auftritt am Samstagabend (13. Mai) beim Eurovision Song Contest auch eine prominente Person von sich überzeugen. Überraschenderweise meldete sich J. K. Rowling auf Twitter zu Wort, die offenbar großer Fan der Hamburger war. Oder verbarg sich dahinter doch ein Fünkchen Häme? Das lesen zumindest einige ihrer Follower heraus.

In einer Reihe von Tweets kommentierte die Schriftstellerin ihren ESC-Abend, den sie anscheinend mit ihrem Ehemann Neil Murray vor dem Fernseher verbrachte. Auch wenn sich einige User über ihren persönlichen Musikgeschmack mokierten, sie stand offenbar zu ihrem Tipp.

J. K. Rowling: Enttäuschung ist ihr anzumerken

„Da läuft doch was schief. Deutschland hat noch keine Punkte“, twitterte die Autorin im Laufe des Abends.

Als dann endlich die ersten Punkte von Island eintrudeln und auch das Publikums-Voting noch ein paar Gnadenpunkte bringt, freut sich auch J. K. Rowling mit den Hamburgern.

Husband is pre-emptively gloating that he predicted who’d win. I still think Germany can swing it. #Eurovision2023 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 13, 2023

Am Ende setzte sich jedoch der schwedische Beitrag an die Spitze – J. K. Rowling gratulierte zum Abschluss auch Loreen.

Ihre rund 14 Millionen Follower twitterten den ganzen Abend eifrig mit. „Vielleicht hat sich ihre zurückhaltende Leistung nicht durchgesetzt“, witzelte einer über die Performance von Lord of the Lost. Ein anderer spottete mit Fußballhumor: „Sie warten einfach noch auf das Elfmeterschießen.“ Und ein weiterer Kommentar lässt erahnen, dass Thomas Gottschalks Eindruck, dass Deutschland beim ESC „verarscht“ werde, vielleicht gar nicht so falsch liegt: „Europa ist sich nur in einer Sache einig: Deutschland muss Letzter werden.“