Evanescence: Amy Lee über die Band-Anfänge und Frauen im Hard Rock

Sven Helbig, langjähriger Rammstein-Produzent, hat via Instagram in die Entstehung des kürzlich angekündigten Lockdown-Albums der Berliner Band blicken lassen. Als Rammstein vor Kurzem ihre geplante Europa-Tour aufgrund der Corona-Pandemie erneut verschieben mussten, munterten sie ihre Fans im gleichen Zuge mit der Neuigkeit auf, dass in den vergangenen Monaten ein neues Studioalbum entstanden sei. Via Instagram teilte Sven Helbig nun ein Foto, dass mehrere konzentrierte Rammstein-Mitglieder in ihrem Dresdner Studio zeigt. Neugierig macht zudem der Kommentar, den Helbig zu dem Foto veröffentlichte: „Aufnahme für Rammsteins bevorstehendes Album. Es ist das fünfte Album, zu dem ich bereits beitrage. Bei den letzten vier…