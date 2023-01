Everything But The Girl veröffentlichen erste Single aus Comeback-Album

Everything But The Girl

Das britische Pop-Duo Everything But The Girl veröffentlicht sein Comeback-Album „Fuse“ am 21. April 2023. Es ist ihre erste Platte seit 24 Jahren. Am 10. Januar erscheint erste Single-Auskopplung „Nothing Left to Lose“, dessen Video hier zu sehen ist.

Tracey Thorn und Ben Watts haben das Album 2021 geschrieben und produziert. Darauf versuchen sie den Elektro-Soul, den die Musiker*innen in den 1990er Jahren entwickelten, modern zu interpretieren. „Der konkrete Sound war tatsächlich das Letzte, was für uns eine Rolle spielte, als wir im März 2021 anfingen“, sagte Thorn über die Entstehung des Albums. „Natürlich waren wir uns des Drucks bewusst, den ein so lang erwartetes Comeback mit sich bringt. Wir versuchten, in einem Geist offener Verspieltheit zu beginnen, noch ohne klare Richtung und offen für Neues.“

Bei dem Aufnahmen im Studio habe es auch Reibungen zwischen der Sängerin und ihrem Ehemann gegeben. Aber: „Auch wenn wir es anfänglich heruntergespielt haben, war es, als ob etwas entzündet worden wäre. Und es endete in einer Art Vereinigung, einer emotionalen Verschmelzung. Es fühlte sich sehr real und lebendig an“, erzählte Thorn.

Tracklist „Fuse“:

Nothing Left To Lose

Run a Red Light

Caution to the Wind

When You Mess Up

Time and Time Again

No One Knows We’re Dancing

Lost

Forever

Interior Space

Karaoke

Everything But The Girl gelang mit einem Cover von Cole Porters „Night and Day“ 1982 der Durchbruch in Großbritannien. 1994 veröffentlichten sie ihren größten Hit „Missing“. Mit dem Remix vin Todd Terry erreichte die Gruppe internationale Bekanntheit. Ihr bisher letztes Album „Temperamental“ veröffentlichten die Musiker*innen 1999. Ein Jahr später beschlossen sie, Everything But The Girl aufzulösen. Thorn war seitdem als Solomusikerin aktiv, Watts als DJ und Remix-Künstler.