Ex-AC/DC-Frontmann Bon Scott bekommt neue Fan-Page zum 75. Geburtstag

Anlässlich des 75. Geburtstages des ehemaligen AC/DC-Frontsängers Bon Scott am 9. Juli wird die Familie des Verstorbenen eine neue Internet-Seite online stellen. Auf dieser sollen Fans sich über ihre schönsten Momente mit Scott und seiner Musik austauschen können. Auch sollen auf der Seite Scott-Tribute von bekannten Rock-Größen sowie bislang unveröffentlichte Merchandise-Artikel zu erwerben sein.

Scott schied 1980 im Alter von 33 Jahren tragisch dahin und hinterließ bei Fans und Familie eine große Lücke. Scotts Brüder und sein Neffe wollen mit der neuen Website nun eine Plattform schaffen, um Erinnerungen zu teilen und mehr über den verstorbenen Sänger zu erfahren. Im Gespräch mit der Plattform Blabbermouth sagten sie dazu:

„Bon was a unique singer, songwriter and character that the world should never forget. […] This is an invitation for Bon’s fans and friends to gather and share their memories and observations of him and his music. His legacy lives in the hearts and minds of those who love him“