Bon Scott als Hologramm? AC/DC-Agentur erhielt kurioses Angebot

Fette Party gegen COVID: „VAX LIVE: The Concert to Reunite the World“ ist ein globales Festival, das am 8. Mai 2021 ausgestrahlt wurde. Die einstündige Online-Show fand vor einem Publikum mit 27.000 Menschen aus dem Gesundheitswesen und anderen systemrelevanten Berufen statt. Das Ziel des Konzerts war es, Zusagen von Entscheidungsträger*innen aus Politik und Wirtschaft für die gerechte Verteilung von COVID-19-Impfstoffen zu erhalten. Das Event war seit Ausbruch der Pandemie das erste groß angelegte Musik-Event vor einem Live-Publikum in Los Angeles. Prominente Gäste: Joe Biden, Jennifer Lopez, H.E.R. und mehr Die Übertragung wurde von Selena Gomez moderiert. In der Show traten…