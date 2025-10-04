Die 25 besten Songs von AC/DC

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Bulldozerartige, steinharte Riffs. Mehr Zweideutigkeiten, als man sich vorstellen kann. Eine komisch enge Schuluniform. Dies sind nur einige der Zutaten, die AC/DC zu einer der kultigsten Rock-’n‘-Roll-Bands der letzten 45 Jahre gemacht haben. Songs wie „Highway to Hell“ und „You Shook Me All Night Long“ sind Klassiker im Rockradio. Ihre LP „ Back in Black “ aus dem Jahr 1980 wäre das meistverkaufte Album aller Zeiten. Wenn es „Thriller“ nicht gäbe.

Das Geheimnis ihres Erfolgs war schon immer ihre Authentizität. Als sie Mitte der 70er Jahre aus Sydney herauskamen, sang der raubeinige ursprüngliche Frontmann von AC/DC, Bon Scott, über die persönliche Heilige Dreifaltigkeit der Gruppe. Sex, Alkohol und Rock ’n‘ Roll. Und seit Brian Johnson mit seiner rauen Stimme nach Scotts Tod das Ruder übernommen hat, verehren sie weiterhin denselben Altar. „Man hat uns vorgeworfen, dass wir 12 Mal dasselbe Album gemacht haben“, sagte Gitarrist Angus Young einmal. „Die Wahrheit ist, dass wir 15 Mal dasselbe Album gemacht haben. “

Die besten Songs von AC/DC sind überladen mit rohen, rauen Riffs und anstößigen Formulierungen. Egal ob Scott mit seinen „Big Balls“ prahlt oder Young die „ Highway to Hell “ entlang rast und bluesige, hochspannungsgeladene Soli von sich gibt. Als Band sind sie unerbittlich und freizügig. Niemand musste sich jemals fragen, ob AC/DC Spaß hatten. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von Back in Black ‘ blicken wir zurück auf 25 ihrer größten Songs. Für alle, die rocken wollen: Wir salutieren euch.

„It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ‘n’ Roll)” (1975)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es wurde von allen gecovert. Von Lemmy Kilmister bis Lucinda Williams. Von Jack Black bis Pat Boone. Aber der erste Song auf dem ersten in den USA veröffentlichten Album von AC/DC wird immer Bon Scott gehören. Tatsächlich hat Brian Johnson aus Respekt vor seinem Vorgänger während seiner mehr als einem Vierteljahrhundert währenden Zeit bei AC/DC darauf verzichtet, ihn zu performen.

Und trotz seines rockigen Riffs ist „It’s a Long Way to the Top“ zweifellos ein Meisterwerk von Scott. Angefangen bei den brillant unverblümten Texten, die den Ruhm und Schmutz des Rock-’n’-Roll-Lebensstils vermitteln („Gettin’ had/Gettin’ took/I tell ya folks/ It’s harder than it looks”), über seinen überschwänglichen Gesang bis hin zu seinem natürlich nicht besonders gekonnten Dudelsackspiel.

„Bon konnte eigentlich Flöte spielen, nicht Dudelsack”, gab Malcolm Young einmal gegenüber Billboard zu. „Also spielte er die Melodie. Dann haben wir die Bordune separat aufgenommen und hinzugefügt, und es klang fantastisch.” —R.B.

„T.N.T.” (1975)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Titelsong des zweiten australischen Albums der Band (der auch auf der internationalen Version von High Voltage enthalten war und später in Tony Hawk’s Pro Skater 4 und Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby zu hören war) ist AC/DC in seiner reinsten Essenz. Die Band hämmert und grunzt sich durch den mit einem dreistimmigen Riff wie Höhlenmenschen, die ein Wollmammut zerlegen, während Bon Scott ein urkomisches, augenzwinkerndes Porträt von sich selbst als „schmutziger, gemeiner und mächtiger unreiner“ Bösewicht mit explosiven Tendenzen zeichnet.

Als Produzent George Young Angus Young im Studio leise zu dem Song mitsingen hörte, schlug er seinem kleinen Bruder vor, seine „Oi!“-Rufe in den Track einzubauen. „ Ich war nie der beste Backgroundsänger der Welt”, erinnert sich Angus in Murray Engleharts und Arnaud Derieux’ AC/DC: Maximum Rock & Roll. „Also sagte George: ‚Hey, das ist eher dein Ding.‘” —D.E.

„Live Wire” (1975)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dieser Titel aus dem Jahr 1975, der nur in Australien auf dem Album T.N.T. erschien (im folgenden Jahr wurde er in Übersee auf High Voltage veröffentlicht), wurde nie als Single veröffentlicht. Aber er hatte einen so mitreißenden Groove und spiegelte Bon Scotts verrückte Persönlichkeit so stark wider, dass er bis zum Tod des Sängers 1980 zum Standard-Opener der Band wurde.

„Er war laut, klar, tief, bedrohlich und voller Rhythmus“, sagte Bassist Mark Evans über den Song. AC/DC nahm „Live Wire“ 1982 aus seinem Repertoire. Aber sobald Axl Rose im Sommer 2016 als Frontmann einstieg, feierte der Song sein glorreiches Comeback. —A.G.

„Dirty Deeds Done Dirty Cheap“ (1976)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Trotz der lasziven, gewalttätigen und sogar mörderischen Dienste, die Bon Scott in diesem stampfenden Titelsong aus AC/DCs drittem australischen Album – das fünf Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung schließlich auch in den USA zum Hit wurde – gegen eine angemessene Gebühr anbietet, begann der Song eigentlich als eine Art Hommage an die Zeichentrickserie Beany and Cecil für Kinder.

„Das war eine Zeichentrickserie, als ich ein Kind war“, erzählte Angus Young 2009 dem Magazin Guitar World. „Darin gibt es eine Figur namens Dishonest John. Er hatte immer eine Karte dabei, auf der ‚Dirty Deeds Done Dirt Cheap – Special Rates, Holidays‘ (Schmutzige Taten zu Spottpreisen – Sonderkonditionen, Feiertage) stand. Ich habe mir viele dieser Dinge im Gedächtnis gespeichert. Ich habe mir die Dinge herausgesucht, die mir am besten gefallen haben.“ –D.E.

„Big Balls“ (1976)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bon Scott, der stets großzügige Gastgeber, der sowohl würdevoll als auch betrunken klingt, prahlt in „Big Balls“ mit seiner Expertise in Sachen Eventplanung. Oder spricht er von etwas anderem? Der Song, der erstmals 1976 auf dem Album Dirty Deeds Done Dirt Cheap erschien und später zu einem Klassiker des Classic Rock wurde, war der frechste (oder vielleicht mutigste) Beweis für die Doppelbedeutungen des Schotten.

„ Meine Eier hüpfen immer/Mein Ballsaal ist immer voll/Und alle kommen und kommen wieder“, lautet eine Zeile, während eine andere erklärt: „Manche Bälle werden für wohltätige Zwecke veranstaltet/Und manche für Kostümpartys/Aber wenn sie zum Vergnügen veranstaltet werden, sind das die Bälle, die ich am liebsten mag.“ Das Beste daran ist, dass Scott sagt, er könne es „kaum erwarten“, Ihnen von seinen großen Eiern zu erzählen.

Aber selbst er konnte das Wortspiel nicht allzu lange aufrechterhalten. In einem Interview mit dem Rock Australia Magazine aus dem Jahr 1976 durchbrach Scott die Ironie, indem er dem Interviewer entgegnete: „Ich habe auch [große Eier]. Ich habe gerade nachgesehen.“ —K.G.

Hier geht’s weiter: