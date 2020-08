Gitarrist Angus Young hat mit AC/DC Vieles erlebt. Unter anderem auch einen Sänger-Wechsel, ausgelöst durch den Tod des ehemaligen Frontmanns Bon Scott. Über dessen Nachfolger Brian Johnson spricht Young nun.

Seit 40 Jahren ist Brian Johnson bereits Sänger von AC/DC. In so vielen Jahren, in denen mehrfach um die ganze Welt getourt wurde, erlebten die restlichen Bandmitglieder so einiges mit dem Sänger. Nun verriet Gitarrist Angus Young, was die Stärken seines Kollegen sind. Johnson stieß nach dem Tod des ehemaligen AC/DC-Sängers Bon Scott, über den Young ebenfalls sprach, zur Band. Die Fußstapfen, die er zu füllen hatte, waren groß. Ob er ihnen Youngs Meinung nach gerecht geworden ist? Bon Scott und Brian Johnson Das erste Album, auf dem Johnson sein Debüt als Sänger gab, hatte es bereits in sich: „Back…