Ex-Frau Ronnie über den Tod von Phil Spector: „Ein trauriger Tag für die Musik“

Nicht nur im deutschsprachigen Raum hat Udo Jürgens seine Spuren hinterlassen. Viele seiner Songs wurden in englischer Sprache gesungen, Shirley Bassey und Caterina Valente besorgte er große Erfolge.

Er galt bis zu seinem Tod im Jahr 2014 als einer der letzten großen deutschsprachigen Entertainer, doch nur die wenigsten dürften wissen, dass Jürgens auch ein großer Songschreiber im englischsprachigen Raum war. Shirley Bassey machte 1961 seinen Song „Reach For the Stars” zum Welthit und Matt Monro stürmte 1964 mit „Walk Away”, der englischen Version von „Warum nur, warum?”, die internationalen Hitparaden. Hatte Udo Jürgens fast einen Hit für Frank Sinatra geschrieben? Mit der Udo-Jürgens-Komposition „Without You” landete Matt Monro 1965 einen weiteren großen Erfolg. Monro, aber auch Sammy Davis jr., interpretierten „If I Never Sing Another Song”. Angeblich sei…