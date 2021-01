Musikproduzent Phil Spector ist tot

Alle glauben, alles über den bekanntesten Virologen Deutschlands zu wissen. Aber was hört er für Musik? Und war er wirklich ein Metal-Head? Darüber sprach Christian Drosten in einem Podcast

Um Christian Drosten musste man sich zuletzt eigentlich ein wenig Sorgen machen: In einem Interview teilte Deutschlands bekanntester Virologe zuletzt mit, dass er „Star Wars“ nicht gesehen und den „Herrn der Ringe“ nie gelesen hat. Klang erstmal so, als ginge (Pop-)Kultur an dem Professor, der hierzulande als Corona-Experte Nummer eins gilt, ziemlich vorbei. Hat sicher Besseres zu tun. So kann man sich täuschen! Im „Fest & Flauschig“-Talk von Jan Böhmermann und Olli Schulz und ihrem „Weihnachten zuhause”-Special kam der 48-jährige auch auf seine Lieblingsmusik zu sprechen. Im „digitalen Weihnachtszirkus“ sprach er mit den beiden Podcast-Komikern aus seinem Arbeitszimmer in die…