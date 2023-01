Ex-Kinderstar Lance Kerwin ist tot

Lance Kerwin (1960-2023), hier in seiner Rolle in "James At 15"

Lance Kerwin war in den 70er Jahren der vielleicht beliebteste Darsteller eines Bengels und spielte in zahlreichen TV- und Kinofilmen mit. Nun ist er im Alter von 62 Jahren verstorben, wie der „Hollywood Reporter“ am Mittwoch (25. Januar) meldete.

Bekannt wurde er einem großen Publikum als Mark Petrie in Tobe Hoopers Stephen-King-Adaption von „Brennen muss Salem“ (Salem’s Lot, 1979). Doch die Liste seiner Auftritte bis zu diesem Zeitpunkt war bereits lang. Mit dem TV-Film „Der Sieg seines Lebens“ (The Loneliest Runner, 1976), einer sehr persönlichen Geschichte eines Jungen, der mit dem Laufen seine eigenen Probleme in den Griff bekommt, spielte er sich in die Herzen der Zuschauer. Der Film wurde von Michael Landon inszeniert, der mit „Bonanza“ berühmt wurde und zu einem der großen Stars der Fernsehbranche reifte. Seine Fernsehversion des Bestsellers „Unsere kleine Farm“ (ab 1974) war für Kerwin eine erste Spielwiese gewesen. Hier mimte er Danny Peters. Das war zwar nur für eine Folge, doch Landon war so begeistert, dass er unbedingt noch einmal mit Kerwin arbeiten wollte.

Action mit „Wonder Woman“ und Wolfgang Petersen

Zwischen 1977 und 1978 begeisterte der Schauspieler als Jungdarsteller in der auf sein Talent zugeschnittenen Teen-Serie „James At 15“. Ein Quotenschlager! Ebenfalls 1977 war Kerwin in der später kultisch verehrten Comic-Serie „Wonder Woman“ zu sehen. Der Sohn eines Schauspielcoaches und einer Schauspieleragentin zeigte dabei stets eine burschenhafte Natürlichkeit, die ihm auch im Erwachsenenalter nicht abhanden kam. Bekanntermaßen ist das Fluch und Segen für Kinderstars, weswegen Kerwin in den 80er Jahren eher weniger interessante Projekte an Land ziehen konnte.

Auf seinem Weg nach Hollywood wurde Wolfgang Petersen indes auf den Schauspieler aufmerksam. Er besetzte ihn für eine kleine Rolle in „Enemy Mine“ (1985). Der Film floppte zwar böse, doch Petersen erinnerte sich an Kerwin, als er 1995 seinen Killervirus-Thriller „Outbreak“ drehte und lud ihn erneut für einen kleinen Auftritt ein. Nach mehr als 25 Jahren ohne neuen Film (der Schauspieler arbeitete in Hawaii als Pastor) war Kerwin dann 2022 überraschend in dem Hawaii-Western „The Wind & The Reckoning“ zu sehen.

Lance Kerwin starb laut seiner Tochter SavanahPaige bereits am Dienstag. Eine Todesursache ist bislang nicht bekannt.