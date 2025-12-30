Vinnie Vincent: Meine 250-Dollar-CD-Single ist „mehr wert als die meisten ganzen Alben“

Würden Sie 225 Dollar für eine CD-Single bezahlen? Genau so viel verlangt Vinnie Vincent, der Gitarrist, der Ace Frehley von 1982 bis 1984 bei Kiss ersetzte, für „Ride the Serpent“. Es handelt sich um die erste Veröffentlichung von Vinnie Vincent Invasion seit Jahrzehnten. Selbst hartgesottene Veteranen der Kiss Army stellen den Preis infrage. So sehr, dass Vincent ihn öffentlich verteidigen musste.

In inzwischen offenbar gelöschten Wortwechseln mit Fans in sozialen Medien berichteten mehrere Publikationen, dass Vincent Folgendes gesagt habe: „Wenn dir gefällt, was ich mache, dann unterstütze den Künstler. Du beschwerst dich, weil es nur ein Song ist? Dieser eine Song ist mehr wert als die meisten ganzen Alben. Sei froh, dass er nur 200 Dollar kostet und noch signiert ist.“

Ursprünglich waren es 300 Dollar, aber da die Wirtschaft leidet, habe ich ihn auf 200 Dollar gesenkt. Wenn es dir nicht gefällt … das ist dein Problem, nicht meins.“

Limitierte Veröffentlichung

Vincent veröffentlicht die CD, auf der sogar das klassische Logo „Compact Disc Digital Audio“ direkt aufgedruckt ist, in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren. Sie gilt als „Extended Play“ aus dem kommenden Album „Judgment Day Guitarmageddon“ von Vinnie Vincent Invasion. Der Preis von 225 Dollar beinhaltet eine Versandgebühr von 25 Dollar. Für „internationale Bestellungen“ verlangt er 300 Dollar.

Die Veröffentlichung ist Vincents erste neue Musik seit der EP „Euphoria“ aus dem Jahr 1996.

Aussagen an die Fans

„Wenn die Unterstützung der Fans da ist, dann ist das der Preis, den man für diese privaten Aufnahmen aus meiner Sammlung erwarten kann“, soll Vincent zu Fans gesagt haben. „Es gibt einen Tresor voller Aufnahmen, die ich für eine Veröffentlichung vorbereitet habe. Die Zeit ist fast gekommen. Ich verstehe das Gemeckere, das Stöhnen, das Jammern über den Preis, aber ihr müsst auch verstehen, dass meine Situation so ist, dass meine Musik so begehrt ist, dass sie sofort ins Visier geraten und mir weggenommen würde – und das kann und werde ich nicht zulassen.“

In einem jüngeren Facebook-Kommentar erklärte Vincent, dass er Guitarmageddon möglicherweise überhaupt nicht veröffentlichen werde. „Die Magie von VINNIE VINCENT INVASION ist Eskapismus“, schrieb er. „GUITARMAGEDDON ist Eskapismus auf Steroiden. Am Ende läuft es darauf hinaus: Wenn die Unterstützung der Fans nicht da ist – und danach sieht es aus –, wird dieses Album nicht veröffentlicht. Bin ich damit einverstanden? Absolut. Zu 100 Prozent. Es wird das größte Album aller Zeiten sein, das niemals gehört und niemals veröffentlicht wird.“

Kein Streaming geplant

Und selbst wenn es erscheint, sollte man nicht mit einer Veröffentlichung auf Spotify rechnen. „KEIN STREAMING“, schrieb Vincent an einen Fan. „NUR VINYL UND CD ALS PHYSISCHE TONTRÄGER.“

Rückblick auf seine Karriere

Vincent spielte Leadgitarre auf mehreren Stücken von Kiss’ Album „Creatures of the Night“ aus dem Jahr 1982, wurde dafür jedoch nicht genannt. Nachdem Frehley die Band verlassen hatte, wirkte er 1983 auf „Lick It Up“ mit. Er schrieb mehrere Songs des Albums mit, darunter den gleichnamigen Hit.

1984 verließ er Kiss und gründete Vinnie Vincent Invasion. Nach der Veröffentlichung von „Euphoria“ zog er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, bis er 2018 bei der Atlanta Kiss Expo wieder auftrat. Er gehörte nicht zu den Kiss-Mitgliedern, die Donald Trump in diesem Monat bei den Kennedy Center Honors ehrte.