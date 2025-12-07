Trump-Show ehrt Kiss und Stallone mit Medaillen und Superlativen

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Kiss, Sylvester Stallone und weitere Künstler erhielten am Samstag im Oval Office ihre Medaillen zu den Kennedy Center Honors. Einen Tag vor der Gala im Veranstaltungsort in Washington, D.C.

Verliehen wurden die Ehrungen von Präsident Donald Trump, der die vier ausgezeichneten Künstler im Oval Office zusammenführte und „diese Gruppe von Ikonen“ lobte, deren Werk „Millionen von Amerikanern inspiriert, erhoben und geeint“ habe.

Er nannte sie „vielleicht die erfolgreichste und renommierteste Gruppe von Kennedy-Center-Ehrenträgern aller Zeiten“.

Auszeichnung der Künstler im Oval Office

Trump überreichte anschließend die Medaillen an Country-Sänger George Strait, Broadway-Schauspieler Michael Crawford, „Disco-Queen“ Gloria Gaynor – zu ihr sagte er: „Das ist ein großartiges Haar!“ . Sowie an Schauspieler Sylvester Stallone, den Star „einiger der besten Filme überhaupt“. Auch die Mitglieder der Rockband Kiss – Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss und posthum Ace Frehley – wurden geehrt. Frehleys Tochter nahm die von Tiffany & Co. neu gestaltete Medaille entgegen.

„Dies sind einige der größten Schauspieler und Künstler ihrer Generation“, sagte Trump. „Jeder von Ihnen hat dem amerikanischen Leben einen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt.“

Vorschau auf die Gala im Kennedy Center

Die Zeremonie der Kennedy Center Honorees soll am Sonntagabend im angeschlagenen Veranstaltungsort stattfinden. Mit Präsident Trump selbst als Gastgeber. „Es wird etwas sein, von dem ich glaube – und ich mache eine Vorhersage –, dass es die höchstbewertete Show sein wird, die sie je hatten“, erklärte Trump. Die Ausstrahlung werde seiner Einschätzung nach am 23. Dezember auf CBS und Paramount+ erfolgen.