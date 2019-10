Ex-Metallica-Bassist Jason Newsted: „Ich habe der Band Stabilität gegeben“

Foto: Redferns via Getty Images, Ragnar Singsaas. All rights reserved.

Im Gespräch mit dem US-Radiosender WZZR hat Jason Newsted erklärt, dass sein Einstieg in die Band maßgeblich zum Erfolg von Metallica beigetragen habe. In einer Zeit, als die Musiker um ihren Freund und Bassisten Cliff Burton trauerten (der Musiker kam 1986 bei einem Unfall mit dem Tourbus in Schweden ums Leben), habe Jason Newsteds Mitwirken Metallica zurück in die Spur gebracht.

„Die Stabilisierung der Band, das würde ich unter anderem mir zuschreiben. Ja, es war harte Arbeit, ja, das kann nicht jeder. Aber, meine Güte, was haben wir erreicht. Weil wir die richtige Kombination aus Menschen zur richtigen Zeit und für das richtige Publikum hatten“, so Newsted. „Die harte Arbeit, die da rein ging und die als Basis und Stabilisierung nach Cliffs Tod diente … Sie hätten danach auch einfach nichts weiter tun können, aber sie haben weiter gemacht. Und ich musste dazukommen und den Antrieb liefern, der neue Motor sein, das dieser kaputten Sache half.“

Jason Newsted lobt seine Arbeitsmoral

„In den Jahren, in denen ich dabei war, stabilisierte ich das Ganze. Ich war der Erste, der kam und der Letzte der ging, das war immer meine Einstellung. Darum ist das Ding dahin gekommen, wo es jetzt ist. Darum hat es Heavy Metal wie dieser ins Radio geschafft.“ Metallica sei dadurch die Speerspitze des Genres geworden. „Es gab Bands vor uns. Hätte es AC/DC oder Iron Maiden nicht gegeben, hätten wir nicht so touren können, wie wir es getan haben.“

Sein Ausstieg habe Metallica gerettet

Dass Metallica auch heute noch als Band aktiv ist, sei seinem Ausstieg im Jahr 2001 zu verdanken. „Sie würden heute nicht das tun, was sie tun, wenn ich nicht getan hätte, was zu der Zeit am besten für alle war. Vielleicht war es prophetisch und ich habe diese bevorstehenden, inneren Unruhen lange kommen sehen. Ich wusste, welche Probleme die Jungs hatten.“

Etwas Bescheidenheit legte der Bassist im Interview aber dann doch noch an den Tag: „Ich werde für immer ein Mitglied von Metallica sein, aber es sind meine früheren Bandkollegen, die den Job erledigen. Sie gehen da raus und machen ihr Ding. Ich bin hier, um mich für sie einzusetzen und stolz auf sie zu sein.“