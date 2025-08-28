Ex-Police-Mitglieder verklagen Sting wegen unbezahlter „Every Breath You Take“-Royalties

Stings frühere Police-Bandkollegen Andy Summers und Stewart Copeland verklagen ihn wegen ausstehender Tantiemen im Zusammenhang mit „Every Breath You Take“. Das berichten die „Los Angeles Times“ und andere Medien.

Klage gegen Sting und seine Verlagsfirma

In der in London am High Court eingereichten Klage behaupten Summers und Copeland, sie seien nie ordnungsgemäß als Songwriter von „Every Breath You Take“ aufgeführt worden. Und hätten nie Tantiemen für ihre Beiträge erhalten. Der Song war nicht nur ein großer Hit. Er war der erste und einzige Nummer-eins-Titel der Police in den USA. Er erlebte auch ein zweites Leben als zentrale Sample-Grundlage in Puff Daddy und Faith Evans’ Notorious-B.I.G.-Tribut „I’ll Be Missing You“.

Sowohl Sting (unter seinem bürgerlichen Namen Gordon Matthew Sumner) als auch seine Verlagsfirma Magnetic Publishing werden in der Klage als Beklagte genannt.

Ein Sprecher von Sting reagierte nicht sofort auf die Anfrage von ROLLING STONE nach einem Kommentar. Auch die Vertreter von Summers und Copeland beantworteten mehrere Anfragen nicht.

Die britische Boulevardzeitung „The Sun“ berichtete zuerst über die Klage. Gefolgt von Medien wie „People,“ die auf eine Datenbank des London High Court verwiesen, in der die Klage unter „general commercial contracts and arrangements“ gelistet ist.

Hintergrund und finanzielle Dimension

Eine Quelle sagte „The Sun“: „Das bahnt sich schon seit einiger Zeit an. Anwälte haben wiederholt versucht, sich außergerichtlich zu einigen. Aber es kam zu einer Pattsituation. Andy und Stewart sahen keinen anderen Ausweg als den Gang vor Gericht. Sie sagen, ihnen stünden Millionen an entgangenen Tantiemen zu.“

Im Jahr 2022 verkaufte Sting die Rechte an seinem Songwriting-Katalog an Universal Music Group. Darunter sowohl seine Solo-Hits als auch die von ihm für The Police geschriebenen Songs. Der Deal wurde auf rund 250 Millionen Dollar geschätzt.