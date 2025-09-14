Coldplay senden Liebesgrüße an Charlie Kirks Familie

Coldplay geraten derzeit immer wieder in politische Kontroversen – auch wenn sie versuchen, eine Botschaft der Liebe zu verbreiten. Erst gab es im Juli die Diskussion um die Jumbotron-„Kiss Cam“, die eine Affäre eines Tech-CEOs bloßlegte. Nun sorgt ein Auftritt in London für Schlagzeilen: Frontmann Chris Martin forderte das Publikum auf, „Liebe überallhin zu schicken“ – ausdrücklich auch an die Familie des ermordeten rechten Aktivisten und Trump-Verbündeten Charlie Kirk.

Coldplays Mission der Liebe

Während des Konzerts im Wembley-Stadion bat Martin die Fans, die Hände zu heben und positive Energie hinauszuschicken: „Ihr könnt sie an euren Bruder oder eure Schwester senden. Ihr könnt sie an die Familien von Menschen senden, die Schlimmes durchgemacht haben. Ihr könnt sie an Charlie Kirks Familie senden. Ihr könnt sie an jede Familie senden – auch an Menschen, mit denen ihr nicht übereinstimmt. Aber ihr schickt ihnen trotzdem Liebe.“

Das Konzept, Liebe und Energie hinaus in die Welt zu tragen, zieht sich durch Coldplays Karriere. In einem ROLLING-STONE-Interview im Dezember sagte Martin: „Das ist gerade unsere Mission: Wir wollen bewusst die Fahne dafür hochhalten, dass Liebe ein Ansatz für alles ist. Es gibt nicht viele Bands, die diese Philosophie an so viele Menschen weitergeben können. Also tun wir es.“ Er selbst brauche diese Haltung ebenfalls, um nicht „verbittert und versteckt“ zu enden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Einen Abend zuvor hatte Country-Sänger Gavin Adcock laut Fox News auf seinem Konzert hingegen „Charlie Kirk“-Sprechchöre angeführt. Adcock liegt seit Längerem im Streit mit Charley Crockett über Fragen der „Authentizität“ im Country.

Kirks Spott über Coldplay

Charlie Kirk selbst war erklärter Coldplay-Gegner. In einem Video, das sich auf die virale Kiss-Cam-Affäre bezog, sagte er: „Ich wäre lieber tot, als auf ein Coldplay-Konzert zu gehen. Ich würde sogar eher zu einem WNBA-Spiel gehen. Ich kann mir nichts Langweiligeres und Banaleres vorstellen.“

Kirk war Mitbegründer von Turning Point USA, einer Organisation, die konservative Werte auf US-Campussen verbreiten wollte. Am Mittwoch wurde er während einer Rede an der Utah Valley University in Orem erschossen. Der mutmaßliche Täter, der 22-jährige Utah-Bewohner Tyler Robinson, wurde am Freitag festgenommen.