Exklusiv für ROLLING STONE: Kurt Russells letzter Abschied von Val Kilmer

Kurt Russell traf Val Kilmer zum ersten Mal, als der Hollywood-Star mit Cher am Set von Silkwood, einem Dokudrama aus dem Jahr 1983, herumhing. Kilmer, ein 22-jähriger Julliard-Absolvent zu dieser Zeit, der noch nicht die Veröffentlichung einer Reihe von Achtziger-Hits wie Top Secret! und den Blockbuster Top Gun erleben durfte, hatte bereits eine schwer fassbare Qualität an sich. Die zu einigen seiner größten Rollen führen sollte. „Ich konnte damals sehen, dass er der junge Mann war, der sehr ernsthaft an das heranging, was er tun wollte“, erzählt Russell dem Rolling Stone.

Weniger als ein Jahrzehnt später fanden sich Russell und Kilmer am Set von „Tombstone“ wieder. Einem der beliebtesten Western der Neuzeit. Kilmer spielte den Revolverhelden John Henry „Doc“ Holliday an der Seite von Russells Wyatt Earp. Seine Darstellung der echten Westernlegende wurde als eine der beeindruckendsten Leistungen in der Geschichte des Genres gefeiert.

Nach der Nachricht von Kilmers Tod durch eine Lungenentzündung im Alter von 65 Jahren blickt Russell auf ihre Arbeit während der turbulenten Dreharbeiten zum Film von 1993 zurück, als er mit Russells langjähriger Partnerin Goldie Hawn durch Europa flog. Und seinen guten Freund zum letzten Mal sah.

„Er war ein kluger Kopf“

Im Gespräch redet Russell offen über Kilmers Ruf, am Set zu Beginn seiner Karriere schlecht gelaunt gewesen zu sein. „Ja, es wurde viel über Val gesagt, dass er schwierig im Umgang sein könnte. Aber wir hatten eine enorm vertrauensvolle Beziehung“, sagt Russell. „Er war ein kluger Kopf. Ich fand seine Argumentation immer solide, wenn es um den Film ging.“

Während einige, wie der Regisseur von Batman Forever, Joel Schumacher, die Zusammenarbeit mit Kilmer als „ unmöglich “ empfanden, empfanden andere seine unerschütterliche Hingabe an sein Handwerk als Geschenk. Dies erwies sich als nützlich, als sich Tombstone in einem albtraumhaften Produktionsprozess befand. Dr ursprüngliche Regisseur Kevin Jarre (der das Drehbuch geschrieben hatte) war gefeuert worden. Und wurde durch George P. Cosmatos ersetzt, um den Film neu zu drehen.

Während Russells eigener Beitrag zur Verfilmung von Tombstone diskutiert wurde – Kilmer selbst sagte, sein Co-Star sei für den Erfolg des Films verantwortlich – lobt der erfahrene Schauspieler Kilmer dafür, dass er „sein Bestes gegeben hat“. „Ich fand, dass seine Leistung eine seiner besten war“, sagt Russell. „Wir waren immer auf einer Wellenlänge. Wir dachten immer dasselbe. Das war ein großer Teil des Grundes, warum ich so viel Spaß bei der Zusammenarbeit mit ihm hatte. Es war eine Zusammenarbeit in vielerlei Hinsicht, die wunderbar ist.“

„Wir hatten eine wunderbare Zeit in Europa“

Er fügt hinzu: „Ich bestreite nicht, dass er kompliziert war. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass er so viele Dinge auf dem Herzen hatte, dass ich nicht anders konnte, als sie zu schätzen. Und ich hatte eine Schwäche für ihn.“

Kilmer hatte zwar einen „scharfen, beißenden Humor, der nicht von allen geschätzt wurde“. Aber das war etwas, das sie verband. „Ich muss immer noch lachen, wenn ich daran denke“, erinnert sich Russell, der erzählt, dass Goldie Hawn sich ihnen während der Promotion für den Film anschloss und das Trio eine unvergessliche Zeit hatte, als es unter der Leitung des Schauspielers aus Big Trouble in Little China mit dem Flugzeug durch Europa flog.

„Wir hatten eine wunderbare Zeit in Europa. Goldie, Val und ich“, erinnert er sich. „Es gab Zeiten, in denen wir den ganzen Tag arbeiteten. Er und ich. Und er hat mich einfach ausgelaugt. Und ich sagte dann: „Schau mal, nimm Goldie. Geht essen und amüsiert euch. Ich rede mit euch, wenn ihr zurückkommt. Kann kein Wort mehr aus deinem Mund hören. Ich kann es nicht sehen. Kann es nicht ansehen. Ich kann nicht zuhören.“

„Er nannte mich immer ‚Betonkopf‘“, lacht Russell. „Ich war fest in meinen Ideen, meiner Herangehensweise.“

„Manchmal hätte ich zu vielen Menschen ein bisschen netter sein können“

2014 bremste eine Kehlkopfkrebsdiagnose Kilmers Schauspielkarriere aus. Und nach einer Operation hatte er Schwierigkeiten zu sprechen. Dennoch, so Russell, habe er nie seinen scharfen Verstand und Humor verloren.

Vor drei Jahren besuchte Russell Kilmer zum letzten Mal in seinem Haus. „Es fiel ihm schwer zu sprechen. Aber er hatte wunderbare Dinge zu sagen. Er hatte einen ziemlich guten Sinn für Humor“, sagt Russell. „Val sah mich an und ich sah ihn an. Er sagte: „Manchmal hätte ich zu vielen Menschen ein bisschen netter sein können.“ Und er lachte. Er war in Gedanken versunken und blickte auf sein Leben zurück. Val war ein guter Kerl.“

„Jeder hat seine 360-Grad-Perspektive auf seine Person“, sagt er. „Niemand kommt hier lebend raus. Ich hoffe also, dass er in Frieden ruht. Wenn jemand es verdient, in Frieden zu ruhen, dann Val.“