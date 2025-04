Wie Val Kilmer in „Top Gun“ Tom Cruise jedes Mal die Schau stahl

Es ist nicht schwer, sich eine verkehrte, auf dem Kopf stehende, alternativen Realität vorzustellen, in der Val Kilmer Pete „Maverick“ Mitchell in Top Gun von 1986 spielt und Tom Cruise als Tom „Iceman“ Kazansky besetzt ist. Kilmers Maverick wäre übermütig, aber auch ungeschliffen und ungeschützt. Gut in dem, was er tut. Aber ein hoffnungsloser Versager in allem anderen. Kilmers Spezialität war es, dem Publikum Einblicke in den Intellekt und das Mitgefühl hinter seinem stählernen Blick zu geben.

Cruise hingegen hätte Iceman nie spielen können. Cruise war zu sehr sein Hauptcharakter. Ein unreifer Heißsporn mit einem selbstgefälligen Grinsen. Sein Iceman würde wahrscheinlich in die Riege der Achtziger-Jahre-Rüpel und eindimensionalen Über-Jocks aufgenommen werden. Johnny in The Karate Kid oder Craig Sheffer in Some Kind of Wonderful.

Nichts für ungut, Tom. Du bist gut in dem, was du tust (zum Beispiel sehr, sehr schnell laufen). Aber Kilmer hatte mehr zu bieten. Und sein Iceman hatte Tiefe. Er war witzig, geheimnisvoll und selbstbewusst. Gefährlich, aber professionell. Iceman ist das moralische Zentrum des draufgängerischen Universums des Films. Der am Ende den großen Jubel bekommt, als er anerkennt, dass Cruises Maverick, ein fantastischer Bengel, erwachsen geworden ist. Und sich das Recht verdient hat, „jederzeit sein Flügelmann zu sein“. Maverick könnte niemals ohne Icemans Segen vor dem Kampf in das Walhalla der Flieger eintreten.

Im Personalwesen ist er kein „Teamplayer“

Kilmer, der gestern im Alter von 65 Jahren nach einem langen Kampf gegen Kehlkopfkrebs an einer Lungenentzündung starb, war ein Schauspieler, der strahlte. Ein zurückhaltender Sonnengott aus L.A., der zugänglich und warmherzig war. Als wir Iceman zum ersten Mal begegnen, verachtet er Maverick, obwohl er Goose, Mavs Lebenspartner, liebt, der von dem schlaksigen Trottel Anthony Edwards gespielt wird (in jeder Dimension des Multiversums ist Edwards Goose, weil er so gut ist). Iceman ist ein Krieger mit Instinkt. Er spürt, dass der Neue nicht nur eine tickende Zeitbombe, sondern auch eine Belastung ist. Im Personalwesen ist er kein „Teamplayer“.

Kilmer ist in Top Gun nur etwa 10 Minuten lang zu sehen. Er ist eine Nebenfigur. Neben alten Haudegen wie Tom Skerritt und Michael Ironside. Aber er stiehlt jede Szene, in der er mitspielt. Warum? Val Kilmer war ein Filmstar und ein einzigartiger Schauspieler, der zwei unterschiedliche Stimmungen ausbalancierte: den lässigen Strandgammler und den „schwer ist das Haupt, das die Krone trägt“-Adonis.

Seine Intensität wurde immer durch einen natürlichen Anstand gemildert. Auf der Leinwand war er am besten als Zen-Meister, der für das Gute kämpft. Ein cooler Typ mit mittlerer Reizbarkeit. Seine Leistung in Top Gun beweist das altehrwürdige Schauspieler-Sprichwort, dass es keine kleinen Rollen gibt. Sondern nur Schauspieler, die nicht so gut sind wie Val Kilmer.

Unabhängig vom Genre war er immer verletzlich und zugänglich

Kilmers Karriere erstreckte sich über fast vier Jahrzehnte und begann 1984 mit seinem ersten Film, der absurden, minutenlangen Parodie auf den Zweiten Weltkrieg Top Secret!, von den Schwachköpfen, die den Comedy-Klassiker Airplane! geschaffen haben. Er ist die Hauptfigur. Ein gut aussehender Rocker mit einem perfekten ernsten Gesicht.

Ein Jahr vor Top Gun spielte Val Kilmer in dem besten John-Hughes-Film, gerade weil er nicht von John Hughes inszeniert wurde, Real Genius, wo er als brillanter Schurke an einer fiktiven Ingenieurschule an der Westküste eine Leistung auf Bill-Murray-Niveau abliefert. Unter der Regie von Martha Coolidge ist Real Genius geil, albern und zutiefst gegenkulturell. Alles verankert durch einen gutaussehenden Star mit einem Augenzwinkern. Dass Kilmer von der Komödie zur Action wechselt, ist ein früher Beweis für seine Vielseitigkeit. Unabhängig vom Genre war er immer verletzlich und zugänglich.

Top Gun ist in erster Linie ein schamloses Gitarrensolo aus der Reagan-Ära, das für die amerikanische Militärmacht wirbt. Ein Werk unverhohlener kriegstreiberischer Propaganda. Zweitens ist es aber auch ein Film über verliebte Männer – in ihr Spielzeug, ihr Land und einander. Diese Jungs sind alle Brüder, eine auserwählte Familie. Wer von uns spielt nicht mit seinen Geschwistern ohne T-Shirt Volleyball?

Seine Karriere wurde von einem alten Freund gerettet. Flügelmänner für immer

Sechsunddreißig Jahre später kamen Kilmer und Tom Cruise als Iceman und Maverick in Top Gun: Maverick , der erfolgreichen Fortsetzung von Cruise, wieder zusammen. Es gibt eine kurze Szene zwischen ihnen. Iceman ist Admiral und Maverick ist emotional. Und beruflich fast genau dort, wo wir ihn im Original zurückgelassen haben. Seine Karriere wurde von einem alten Freund gerettet. Flügelmänner für immer.

Das eine hatte sich verändert, während das andere stagnierte. In seinem Büro inspiriert Iceman seinen Bruder mit krächzender Stimme, Dinge loszulassen, die er nicht kontrollieren kann. Wie das Gas eines Kampfjets. Zunächst kommuniziert Kilmers Iceman, indem er Wörter auf einem Computerbildschirm tippt. Aber seine Stimme wurde mithilfe von KI nachgebildet.

Bei Kilmer wurde 2014 Kehlkopfkrebs diagnostiziert, und sein Weg zur Genesung war lang und beschwerlich. Aufgrund der Behandlungen hatte er Schwierigkeiten zu sprechen, insbesondere nach einer Notfall-Tracheotomie.

Seine Szene mit Cruise ist bewegend. Sowohl weil sie die fiktiven Bande zwischen zwei ehemaligen Rivalen hervorhebt, die zu Freunden wurden. Als auch weil hier zwei Prominente mittleren Alters ihrem Beruf nachgehen. Einer auf dem Höhepunkt seines Schaffens, mit 59 Jahren immer noch gut aussehend. Der andere schwächer, mit Brille, 62 Jahre alt, ein Schal um den Hals. Aber mutig, sogar trotzig. Und er strahlte immer noch.