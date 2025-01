Exklusiv im „Musikexpress“: „Hi Freaks“ von Tocotronic auf 7-Inch

MUSIKEXPRESS 02/25

Hi Freaks! Hier kommt der Masterplan: Nach unserer Live-CD, mit der wir das letzte Album von Tocotronic, NIE WIEDER KRIEG, begleitet haben, setzen wir anlässlich der neuen Platte der Band, GOLDEN YEARS, noch eins drauf: Mit der Handelsausgabe des MUSIKEXPRESS 02/25 veröffentlichen wir eine exklusive Doppel-A-Seite der Hamburger Musterschüler auf Vinyl! Die Single besteht aus den beiden Fan-Favoriten „Hi Freaks“ im „Time And Tide Mix“ und dem „Maxi Mix“ von „Jackpot“.

Es sind zwei entscheidende Songs aus der Umbruchphase der Band. Nach deren ersten drei, in kürzesten Abständen voneinander veröffentlichten Sturm-und-Drang-Alben, auf denen Sänger und Songwriter Dirk von Lowtzow mit lärmendem Indie-Rock einer Generation aus der Seele geschrien hatte, setzte ein Reifeprozess ein. „Gehen die Leute“, der erste Song ihres vierten Albums ES IST EGAL, ABER (1997) begann gewohnt rumpelig, bevor er sich in Streichern auflöste.

„Time And Tide Mix“

Auf dem Nachfolger K.O.O.K. (1999) begegneten wir dann bereits einer gänzlich anderen Band: abstrakte Texte, epische Songlängen, Thies Mynther steuerte Synthies bei, Micha Acher von The Notwist gar ein Flügelhorn. Dem Album entspringt einer ihrer packendsten Songs: „Jackpot“. Er liegt auf unserer Single im „Maxi Mix“ vor, einem kleinen, aber wesentlichen Upgrade in der Dynamik; es ist auch die Version, mit der die Band den Klassiker live spielt. Für das Album danach hatte sich die Band dann erneut gewandelt: Das ganz in weiß gehaltene TOCOTRONIC besticht durch die kristallklare Produktion von Tobias Levin.

Tocotronic wollten ein reines Pop-Album aufnehmen und es dabei mit den ganz Großen aufnehmen: mit Bowie und den Beatles. Das Wagnis ist geglückt. „Hi Freaks“ wurde zur Jahrzehnt-Hymne im Indie-Radio und den Clubs. Wir präsentieren den Song im beliebten „Time And Tide Mix“, wie man ihn damals auf der B-Seite fand. Am ikonischen Artwork dieser Single haben wir nun unsere orientiert, sie dabei mit den Farben des GOLDEN YEARS-Titelbilds in die Gegenwart geholt.

Die 7“-Single kommt auf schwarzem Vinyl und ist nur mit MUSIKEXPRESS und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 02/2025 + exklusive Tocotronic 7“-Vinyl-Single.