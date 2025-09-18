Exklusiv: Madonna kehrt mit neuem Dance-Album zurück

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Madonna wird 2026 mit einem neuen Dance-Album zurückkehren – und sie veröffentlicht es bei Warner Records, dem Label, das sie einst zum Superstar machte.

Rückkehr nach „Madame X“

Wie bereits angedeutet, soll die neue Platte als Nachfolger von „Confessions on a Dancefloor“ (2005) erscheinen. Ende 2024 verriet Madonna, dass sie mit Produzent Stuart Price – der maßgeblich am Original beteiligt war – wieder im Studio sei. Anfang 2025 bestätigte sie, dass ein direkter „Confessions 2“-Nachfolger in Arbeit sei.

Das Album wird Madonnas erstes seit „Madame X“ (2019) sein. Details wie Titel oder Veröffentlichungsdatum sind noch offen. Bemerkenswert ist auch die Rückkehr zu Warner Records, wo Madonna die ersten 25 Jahre ihrer Karriere verbrachte.

„Von einer kämpfenden Künstlerin in New York bis zu meinem ersten Plattenvertrag – Warner Records war von Anfang an ein echter Partner. Ich freue mich, wieder vereint zu sein, Musik zu machen, das Unerwartete zu tun und vielleicht ein paar nötige Diskussionen anzustoßen“, erklärte Madonna.

Von Sire zu Maverick und Interscope

1982 unterschrieb Madonna bei Sire Records, einem Warner-Ableger. Dort veröffentlichte sie einige ihrer größten Werke, darunter „Like a Virgin“ (1985), „Like a Prayer“ (1989) und „Ray of Light“ (1998). Zudem gründete sie ihr eigenes Imprint Maverick.

2008 endete der Warner-Vertrag mit „Hard Candy“. Danach wechselte Madonna zu Live Nation und Interscope (Universal Music), wo ihre Alben „MDNA“ (2012), „Rebel Heart“ (2015) und „Madame X“ (2019) erschienen.

Der Weg zurück zu Warner

2020 trennte sich Madonna von Interscope, ein Jahr später kündigte sie ihre Rückkehr zu Warner an. Wichtigster Bestandteil: Ihr gesamter Musikkatalog sollte unter einem Dach erscheinen. 2025 gingen auch ihre drei Interscope-Alben in den Warner-Katalog über.

2022, zum 40-jährigen Jubiläum ihres Karrierestarts, erschien die Remix-Compilation „Finally Enough Love“ mit ihren 50 Nummer-eins-Hits. Im Juli 2025 folgte „Veronica Electronica“, ein 27 Jahre lang zurückgehaltenes Remix-Album zu „Ray of Light“.

Label über Madonna

Die Warner-Chefs Tom Corson und Aaron Bay-Schuck begrüßten Madonnas Rückkehr euphorisch. „Madonna ist nicht nur eine Künstlerin. Sie ist die Blaupause, die Regelbrecherin, die ultimative kulturelle Macht. Seit Jahrzehnten prägt sie nicht nur den Sound der Popmusik. Sondern gestaltet Kultur neu mit ihrer Vision, Innovation und furchtlosen Kunst. Dieses Signing ist ein historischer Moment, der sie zurück zu ihren Wurzeln führt und eine aufregende neue Ära einleitet.“