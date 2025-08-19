Madonna: Geburtstagsfeier mit Labubu-Torte

Es war kein runder Geburtstag. Doch zu ihrem 67sten ließ es Madonna nach allen Regeln der Superstar-Kunst krachen. Sie beging ihrer Wiegenfest am 16. August im gerade bei der US-Prominenz mega-angesagten Italien – siehe auch die Protz-Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sanchez in Venedig Ende Juni.

Auch die vormalige Queen of Pop wählte das Land von Dolce Vita und Overtourism. Und zwar nicht irgendwo von der Stange, sondern im Landsitz von Sting und seiner Frau Trudie Styler. Eine Toskana-Villa aus dem 16. Jahrhundert mit Weinbergen und viel Land drumherum.

So wurde in der Toskana gefeiert

Londoner Boulevarmedien, darunter „The Sun“, wollen erfahren haben, dass der kleine Freundschaftsdienst unter Popstar-Kollegen für zwei Nächte schlappe 18.000 Pfund gekostet hat, das sind rund 20.800 Euro.

Madonna veranstaltete ein standesgemäßes Abendessen für Freunde und Familie, gekrönt von einem Brillant-Feuerwerk.

Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen erfuhren die UK-Journalisten Aussagen wie diese: „Sie ist seit Jahren mit Sting befreundet, daher bin ich mir sicher, dass er ihr einen Freundschaftspreis für sein riesiges Anwesen gewährt hat.“ Oder auch: „Sie alle kamen, um mit Madonna zu huldigen, und sie hatte eine fantastische Reise. Denn sie liebt es, ihren Geburtstag in Italien zu feiern. Dieser war einer der besten bisher!“

Paparazzi-Fotos zeigen Madonna und Hofstaat am Samstag (16. August) beim historischen Pferderennen „Palio di Siena“, bevor sie sich auf Stings Anwesen zurückzogen, um gehörig zu feiern. Neben vier ihrer sechs Kinder – Lourdes, Rocco, Stella und Estere – kamen so genannte „enge Freunde“ sowie ihr aktueller Boyfriend, der Fußballer Akeem Morris (28). Seinerseits niemand von Ronaldo- oder Neymar-Format, sondern einst beim US-College Soccer Team von der Stony Brook University kickend. Akeem würdigte die grosse Sause auf Instagram und verwendete dabei den jamaikanischen Patois-Ausdruck für „beste Freundin“, als er schrieb: „Happy Birthday, meine Chargieeeee!“

Die Labubu-Torte

Viel fotografierter und geposteter „Star“ des Abends war übrigens die Torte: Eine etwas seltsame Kreation aus einer breit grinsenden Labubu-Figur aus süßem Teig, die wiederum den ikonischen, kegelförmigen BH (Entwurf: Jean Paul Gaultier) aus den Frühzeiten von Madonnas Karriere trug. Eine bemerkenswerte Fusion.

