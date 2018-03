Exklusive Trailer-Premiere: Neil-Young-Western „Paradox“ auf Netflix

ROLLING STONE präsentiert exklusiv den Trailer zum heiß erwarteten „dystopischen Western“ mit dem Namen „Paradox“. Regie führte Daryl Hannah, in den Hauptrollen sind Neil Young, Lukas Nelson und Willie Nelson zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=uecHqZx_wrs Video can’t be loaded: Paradox | Official Trailer [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=uecHqZx_wrs)

Inhalt „Paradox“:

Eine Fantasie, ein lautes Gedicht und eine Freigeist-Geschichte über Musik und Liebe… Daryl Hannah schrieb das Drehbuch und führte Regie bei diesem einzigartig persönlichen Werk. In der Zukunft oder vielleicht doch in der Vergangenheit versteckt sich in PARADOX eine Gruppe von Ausgestoßenen in völliger Abgeschiedenheit hoch in den Bergen. Der „Mann im schwarzen Hut“ (Neil Young), „Particle Kid“ (Micah Nelson) und „Jail Time“ (Lukas Nelson) verbringen ihre Zeit damit, Schätze zu suchen und auf den Vollmond zu warten. Denn dieser verleiht ihnen magische Kräfte, erweckt die Musik und die Geister zum Leben. Die vibrierende Original-Musik von Neil Young und Promise of the Real macht PARADOX zu einem weiteren unnachahmlichen Vermächtnis des legendären Musik-Künstlers, der sich stets den Regeln wiedersetzte.

„Paradox“ im Stream:

PARADOX ist ab dem 23. März 2018 weltweit auf Netflix zu sehen.

Der dazugehörige Soundtrack, „Paradox“, erscheint ebenfalls am 23. März. Er enthält Live-Songs von Neil Young, Coverversionen, aber auch neue eigene Musik, und erscheint digital und auf Vinyl.

Tracklist Soundtrack „Paradox“:

01 Many Moons Ago in the Future (Narrated by Willie Nelson)

02 Show Me

03 Paradox Passage 1

04 Hey

05 Paradox Passage 2

06 Diggin’ in the Dirt (Chorus)

07 Paradox Passage 3

08 Peace Trail

09 Pocahontas

10 Cowgirl Jam

11 Angel Flying Too Close to the Ground (Willie Nelson cover)

12 Paradox Passage 4

13 Diggin’ in the Dirt

14 Paradox Passage 5

15 Running to the Silver Eagle

16 Baby What You Want Me to Do?

17 Paradox Passage 6

18 Offerings

19 How Long? (Lead Belly cover)

20 Happy Together (The Turtles cover)

21 Tumbleweed