Neil Youngs nächstes Album enthält drei Songs, die er 1963 schrieb

Neil Young und die Chrome Hearts haben die Arbeit an ihrem Nachfolger zu „Talkin‘ to the Trees“ aus dem Jahr 2025 abgeschlossen – und das Album enthält drei Songs, die Young vor 63 Jahren schrieb.

Die Sessions fanden in Rick Rubins Shangri-La Studio in Malibu, Kalifornien, statt. Mit im Gepäck: fünf brandneue Songs. Vier davon nahmen sie am ersten Tag auf, den fünften am zweiten. „Dann hatten wir keine Songs mehr“, schrieb Young in den „Neil Young Archives“. „Wir brauchten mehr. Am nächsten Morgen hatte ich einen Song im Kopf und spielte ihn. Ich suchte ihn in den Archiven und fand, dass er von 1963 stammt – unveröffentlicht. Und da waren noch mehr. Ich fand drei weitere … ebenfalls unveröffentlicht! Drei 60 Jahre alte Songs und fünf brandneue!“

„Einen Monat später haben wir beim nächsten Vollmond gemischt und zusammengestellt … am 1. April“, fuhr er fort. „Das ging schnell! Wir haben jetzt ein fertig gemastertes Album, das bereit ist. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr es hört, und ich hoffe, es gibt euch das, was es mir gibt.“

Songs aus der Schulzeit

1963 war Neil Young ein 17-Jähriger, der in seiner Heimatstadt Winnipeg, Manitoba, mit seiner Schulband The Squires Gigs spielte. Die einzigen Squires-Songs aus diesem Jahr, die je veröffentlicht wurden, sind die Instrumentalstücke „Aurora“ und „The Sultan“. Sie erschienen damals in einer extrem limitierten Vinylpressung, die inzwischen ein begehrtes Sammlerstück ist.

2009 wurden die Songs im Rahmen von Youngs Box-Set „The Archives Vol. 1 1963–1972“ einem deutlich breiteren Publikum zugänglich gemacht – zusammen mit vier weiteren Squires-Aufnahmen aus den Jahren 1964 und 1965. Einer davon, „I Wonder“, wurde 1975 als „Don’t Cry No Tears“ neu bearbeitet und avancierte zum Klassiker des Albums „Zuma“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ob es sich bei den drei ausgegrabenen Songs von 1963 um Instrumentalstücke oder überhaupt um Squires-Material handelt, ist unklar. Es könnten auch bislang unbekannte Solo-Heimaufnahmen sein. Ebenso wenig steht der Albumtitel fest. In einem Post vom 21. April schreibt Young, das Album sei noch ohne Titel. In einem anderen Beitrag desselben Tages nennt er es „Second Song“ – doch das könnte schlicht einer der Songtitel sein.

Analog gegen Digital

Was feststeht: Young hat das Album sowohl auf analogem als auch auf digitalem Equipment aufgenommen und damit zwei separate Master erstellt – ein Vorgehen, das er bislang noch nie versucht hat. „Das haben wir gemacht, um den Unterschied zu zeigen, von dem wir überzeugt sind, meine Freunde und ich“, schrieb Young. „Analog war der Anfang, und es hat nie besser geklungen. Hi-Res-Digital ist ein klares zweites Bestes. Wir stellen gerade die beiden Versionen fertig und werden beide veröffentlichen … Den Unterschied hört man sofort … Die eine ist so tief wie das Leben selbst. Die andere ist die hochwertigste Fälschung. Wer sich für einen Sound interessiert, in dem man versinken und sich verlieren kann … nach wiederholtem Hören: Analog.“

„Am Anfang habe ich Platten so gemacht“, fuhr er fort. „Mir fehlt diese Qualität, die man heute kaum noch zu hören bekommt. Musik ist unendlich tief. Klang auf Museumsniveau ist analog. Vergleicht das, wenn ihr die Chance habt.“

Eigentlich hätte Young diesen Sommer mit den Chrome Hearts durch Europa touren sollen, doch er sagte die Tour im Februar ab. „Es tut mir leid, euch zu enttäuschen, aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt“, erklärte Young seinen Fans. „Ich liebe es, LIVE zu spielen und mit euch und den Chrome Hearts zusammen zu sein.“

Rückkehr auf die Bühne

In einer aktuellen Antwort auf einen Fan-Brief ließ Young wissen, er werde „irgendwann“ wieder auf Tour gehen – und dann „überall“ spielen.