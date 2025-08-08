„Eye to the Telescope“: KT Tunstalls Jubiläumsedition erscheint im Oktober

Ranking: Die 10 besten Songs von B.B. King

Die britisch-schottische Singer-Songwriterin KT Tunstall bringt am 31. Oktober 2025 eine Neuauflage ihres Debütalbums „Eye to the Telescope“ heraus. Die Stargazer Edition erscheint auf CD und Vinyl. Gleichzeitig erscheint digital die „Stargazer EP“, die drei neue Songs enthält.

Karrierehöhepunkte und Erfolge

2004 erreichte KT Tunstall mit „Eye to the Telescope“ erstmals ein breiteres Publikum. Im Jahr darauf gehörte sie zu den meistverkauften weiblichen Musikerinnen im Vereinigten Königreich.

Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte u.a. die Trilogie „KIN“ (2016), „WAX“ (2018) und „NUT“ (2022).

Jubiläumskonzerte und Musical

2025 veranstaltete KT Tunstall anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von „Eye to the Telescope“ mehrere Konzerte. Darunter zwei Shows beim Celtic Connections Festival in Glasgow und ein Konzert in der Royal Albert Hall in London am 23. Juni. Bei der Londoner Show traten unter anderem Roger Daltrey, Jools Holland, Mel C, Natalie Imbruglia und Rick Astley als Gäste auf.

Neben ihrer musikalischen Tätigkeit komponierte die Sängerin die Musik für das Bühnenmusical zum Kultfilm der 90er Jahre „Clueless“, das im Februar 2025 im Londoner West End Premiere feierte und im kommenden Jahr auf Tour geht.