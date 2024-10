Simple Minds veröffentlichen Jubiläumsedition von „Sparkle in the Rain“

Zum 40. Jahrestag ihres sechsten Studioalbum „Sparkle in the Rain“ bringen Simple Minds eine 4-CD-Jubiläums-Box heraus. Die Songs werden bestimmt von politischen Texten und persönlichen Liebesliedern, unterlegt mit Synthie-Beats, Klavierparts, New-Wave-Gitarrenklängen und schwelgerische Basslinien.

Disc 1 ist ein Remaster des Originalalbums, die zweite CD enthält B-Seiten und andere Raritäten, wie eine Live-Version von NGDs „Hunter And The Hunted“. Disc 3 enthält ein Konzert, das am 28. Februar 1984 im Barrowland in Glasgow, der Heimatstadt der Band, aufgenommen wurde. Auf CD 4 ist der Rest des Barrowland-Konzerts und eine BBC Radio 1-Session vom September 1983 enthalten.

Die Box beinhaltet außerdem ein 36-seitiges Booklet mit Notizen von Simon Cornwell, Interviews mit Jim Kerr und Charlie Burchill sowie Fotos der Band und Erinnerungsstücke aus der gemeinsamen Zeit.

​​​​​​​​​

Trackliste der Jubiläumsedition von „Sparkle in the Rain“:

CD 1:

Up On The Catwalk Book Of Brilliant Things Speed Your Love To Me Waterfront East at Easter Street Hassle White Hot Day “C” Moon Cry Like A Baby The Kick Inside Of Me Shake Off The Ghosts

CD 2:

1. Waterfront – Remastered 2013

2. Hunter And The Hunted Live (aufgenommen in der Newcastle City Hall, 20. November 1982)

3. Waterfront – Extended Version

4. Speed Your Love To Me – 2002 Digital Remaster

5. Bass Line

6. Speed Your Love To Me – Extended Mix

7. Up On The Catwalk – 2002 Digital Remaster

8. A Brass Band In African Chimes

9. Up On The Catwalk – Extended Version

10. A Brass Band In African Chimes – Extended Version

11. Waterfront – Single Edit

CD 3:

1. Shake Off The Ghosts – Live in Barrowlands, Glasgow 1984

2. Waterfront – Live in Barrowlands, Glasgow 1984

3. Up On The Catwalk – Live in Barrowlands, Glasgow 1984

4. Book Of Brilliant Things – Live in Barrowlands, Glasgow 1984

5. Glittering Prize – Live At Barrowlands, Glasgow 1984

6. The American – Live At Barrowlands, Glasgow 1984

7. King Is White And In The Crowd – Live in Barrowlands, Glasgow 1984

8. Speed Your Love To Me – Live At Barrowlands, Glasgow 1984

9. Someone Somewhere (In Summertime) – Live in Barrowlands, Glasgow 1984

CD 4:

1. Promised You A Miracle – Live At Barrowlands, Glasgow 1984

2. Big Sleep – Live At Barrowlands, Glasgow 1984

3. Medley: New Gold Dream (81-82-83-84) / Take Me To The River / Light My Fire – Live At Barrowlands, Glasgow 1984

4. Medley: Love Song / Glory – Live At Barrowlands, Glasgow 1984

5. Waterfront – Radio One Session, London 1983

6. The Kick Inside Of Me – Radio One Session, London 1983

7. New Gold Dream (81-82-83-84) – Radio One Session, London 1983