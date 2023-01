„Eyes of the Storm“: Paul McCartney kündigt Fotobuch an

Foto: Redferns, Mark and Colleen Hayward. All rights reserved.

Paul McCartney hat ein neues Fotobuch angekündigt. „Eyes of the Storm“ dokumentiert fotografisch seine Erlebnisse als Mitglied der Beatles ab Ende 1963 bis Anfang 1964. Die Aufnahmen zeigen die Beatlemania in Großbritannien und wie die Band aus Liverpool das erste Mal in die USA reist.

In dieser Zeit hat der Beatle fast 1.000 Bilder auf 35mm-Film aufgenommen. Daraus hat er 275 Aufnahmen ausgewählt, die nun abgedruckt wurden. Die Fotografien sind nach Städten geordnet, die die Beatles in dieser Zeit besuchten – Liverpool, London, Paris, New York, Washington, D.C. und Miami. Zudem verspricht die Ankündigung des Bildbandes auf McCartneys Webseite, dass dieser bisher nicht gezeigte Portraitfotos von John, George und Ringo enthält.

Als McCartney sich die Bilder wieder ansah, sei er „augenblicklich von Erinnerungen und Emotionen“ überflutet worden. „Es war ein wunderbares Gefühl, in diese Zeit zurückversetzt zu werden“, schrieb er auf seiner Webseite. Die Aufnahmen seien ein fotografisches Tagebuch der „ersten große Reise“ der Beatles. „Beginnend in Liverpool und London, gefolgt von Paris (wo John und ich gut zwei Jahre zuvor als gewöhnliche Anhalter unterwegs gewesen waren), und dann das, was wir als das große Ereignis betrachteten, unser erster Besuch als Gruppe in Amerika“, erinnert sich der 80-Jährige.

Der Bildband soll am 13. Juni 2023 auf deutsch und englisch erscheinen. Eine Ausstellung in der National Portrait Gallery in London begleitet das Buch. Die Fotografien sind in dem Museum vom 28. Juni bis 1. Oktober zu sehen.