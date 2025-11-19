Was eine Veröffentlichung der Epstein-Akten bedeutet

Nach Monaten von Verzögerungstaktiken und versuchten Einschüchterungen durch die republikanische Führung verabschiedete das Repräsentantenhaus am Dienstag ein Gesetz, das das Justizministerium dazu zwingt, die sogenannten Epstein-Akten zu veröffentlichen. Der Gesetzentwurf muss noch den Senat passieren. Doch die Abstimmung markiert eine parteiübergreifende Zurückweisung von US-Präsident Donald Trump, der seine Partei zunächst aufgefordert hatte, das Thema Epstein zu vergessen und gegen die Resolution zu stimmen, bevor er am Wochenende zurückruderte, als klar wurde, dass sie verabschiedet werden würde.

Hintergrund und Abstimmung

Die Abstimmung von 427 zu 1 war nahezu einstimmig. Nur der Abgeordnete Clay Higgins (R-La.) stimmte dagegen. „Ich bin seit Beginn grundsätzlich ein NEIN bei diesem Gesetz“, schrieb der MAGA-Abgeordnete und fügte hinzu, dass die „rasende Medienmeute“ mit den Akten nicht verantwortungsvoll umgehen werde und dass der Gesetzentwurf „absolut dazu führen wird, dass unschuldige Menschen verletzt werden“.

Diese historische Abstimmung – und der monatelange Kampf, das Gesetz zur Abstimmung zu bringen – brachte Risse zwischen Trump und einigen seiner engsten Verbündeten ans Licht. Und wirft weiterhin Fragen über die Beziehung des Präsidenten zu einem der berüchtigtsten Sexualstraftäter der amerikanischen Geschichte auf.

In einer Pressekonferenz mit Überlebenden kurz vor der Abstimmung attackierte die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) den Präsidenten und beklagte, dass ihre Unterstützung für Transparenz im Epstein-Fall offenbar ihre Beziehung zu ihm zerstört habe.

Aussagen der Abgeordneten

„Ich wurde von einem Mann als Verräterin bezeichnet, für den ich sechs Jahre lang gekämpft habe. Und ich habe ihm meine Loyalität kostenlos gegeben“, sagte sie und fügte hinzu: „Ich sage Ihnen, was ein Verräter ist. Ein Amerikaner, der ausländischen Ländern und sich selbst dient. Ein Patriot ist ein Amerikaner, der den Vereinigten Staaten dient. Amerikanern wie den Frauen, die hinter mir stehen.“

Abgeordnete setzten ihre Kritik an Trumps Umgang mit dem Fall auf dem Parkett des Repräsentantenhauses fort. „Trump hat die Macht, die Akten heute zu veröffentlichen“, sagte der ranghöchste Demokrat im Aufsichtsausschuss, Robert Garcia (D-Kalifornien). „Er braucht nicht einmal eine Abstimmung. Aber er widersetzt sich weiterhin der Vorladung des Ausschusses, alle Akten freizugeben. Was verheimlicht Donald Trump?“

Was genau sind die Epstein-Akten?

Im Kontext der Abstimmung beziehen sich die „Epstein-Akten“ auf Beweismaterial und Aussagen, die das Justizministerium und das FBI im Laufe zweier Ermittlungen und Strafverfahren gegen Epstein gesammelt haben.

Epstein bekannte sich 2008 schuldig, eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet und sie zur Prostitution gebracht zu haben. Im Rahmen eines höchst umstrittenen Deals mit Bundesstaatsanwälten. Er starb 2019 in Bundesgewahrsam durch Suizid, kurz nachdem er in einem separaten Verfahren wegen sexuellen Handels mit Minderjährigen angeklagt worden war. Die Akten des DOJ und des FBI umfassen Berichten zufolge Tausende Seiten Zeugenaussagen, digitale Beweise, Kommunikation zwischen Epstein und anderen sowie möglicherweise Videos und Bilder sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen.

Warum sind die Akten so relevant?

Seit Epsteins Tod wurde nur seine enge Vertraute und langjährige Partnerin Ghislane Maxwell im Zusammenhang mit seinem Netzwerk angeklagt und verurteilt. Dass keine weiteren Ermittlungen und Strafverfolgungen gegen andere Personen durchgeführt wurden, die von Überlebenden als Beteiligte genannt wurden, hat das öffentliche Interesse an den Akten weiter verstärkt – ebenso wie die Frage, warum Bundesanwälte keine weiteren Anklagen erhoben haben.

Konservative und rechte Kommentatoren forderten jahrelang Transparenz bezüglich der staatlichen Ermittlungen zu Epstein. Sie behaupteten, Trump werde die Akten veröffentlichen, sobald er wieder im Amt sei. Doch im Juli kündigten DOJ und FBI an, dass sie keine weiteren Anklagen erheben und keine zusätzlichen Akten veröffentlichen würden. Ein Schock für viele aus Trumps eigener Bewegung.

Bereits veröffentlichte Materialien – woher stammen sie?

Wenn der Kongress das DOJ zur Veröffentlichung zwingen muss – woher stammen dann Akten wie Trumps Seite im Epstein-„Geburtstagsbuch“ oder die kürzlich veröffentlichten E-Mails?

Sie stammen nicht vom DOJ, sondern vom Epstein-Nachlass.

Demokraten im Aufsichtsausschuss arbeiten mit dem Nachlass und mit Überlebenden zusammen, um Materialien zu veröffentlichen, die sich im Besitz von Epsteins Vertretern befinden.

Dazu gehören das „Geburtstagsbuch“. Über 50 Glückwunschschreiben, darunter ein anzüglicher Brief von Trump. Sowie mehr als 20.000 E-Mails zwischen Epstein, Maxwell und anderen Beteiligten. Diese enthielten unter anderem Behauptungen, Trump habe „Stunden“ mit einem Opfer in Epsteins Haus verbracht und sei „der Hund, der nicht bellt“.

Was sagt Trump?

Trump beschuldigte die Demokraten erneut, den „Epstein-Hoax“ zu nutzen, um „von ihren schlechten politischen Entscheidungen abzulenken“.

„Epstein war ein Demokrat. Und er ist das Problem der Demokraten, nicht das der Republikaner! Fragt Bill Clinton, Reid Hoffman und Larry Summers“, schrieb Trump.

Stunden später vollzog er einen Kurswechsel. Er forderte Republikaner plötzlich auf, für die Veröffentlichung zu stimmen. Die Kehrtwende kam, nachdem Trumps Versuch gescheitert war, das sogenannte „Discharge Petition“-Verfahren zu verhindern, das die Abstimmung erst ermöglicht hatte.

Was passiert nach der Abstimmung?

Der Gesetzentwurf geht nun in den Senat, wo er mit einfacher Mehrheit angenommen werden könnte. Danach würde er auf Trumps Schreibtisch landen. Und der Präsident hat bereits gesagt, dass er ihn unterzeichnen werde.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sagte jedoch, der Senat werde sich „Zeit nehmen“, um Änderungen vorzunehmen. Der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, kündigte dagegen an, das Gesetz „sofort“ zur Abstimmung bringen zu wollen.