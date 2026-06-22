Fan stirbt nach Sturz aus „erhöhter Position“ bei Goose-Show im Madison Square Garden

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Ein 51-jähriger Mann ist am Samstag beim Konzert der Jam-Band Goose im New Yorker Madison Square Garden in den Tod gestürzt.

Der Konzertbesucher, dessen Identität zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht bekannt war, fiel von einer „erhöhten Position“ innerhalb der Arena auf ein tiefer gelegenes Niveau. „Gegen 21:51 Uhr entdeckten Beamte innerhalb des Madison Square Garden einen bewusstlosen und nicht ansprechbaren 51-jährigen Mann“, teilte die NYPD der „New York Post“ in einer Stellungnahme mit.

Der Mann wurde umgehend ins Bellevue Hospital transportiert, wo er für tot erklärt wurde. Der Vorfall werde weiterhin untersucht, so die NYPD.

Goose äußert sich erschüttert

„Wir sind zutiefst traurig und am Boden, von dem tragischen Ereignis zu erfahren, das sich bei der heutigen Show zugetragen hat. Wir sprechen allen Betroffenen unser tiefstes Mitgefühl aus“, erklärte Goose in einem Statement nach dem Konzert – der zweiten von zwei ausverkauften Nächten im MSG. „Unser Dank gilt dem Rettungspersonal und den Mitarbeitern des Veranstaltungsorts, die mit Fürsorge und Unterstützung eingriffen.“

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Trotz des Vorfalls verlief Gooses Konzert am Samstag ohne Unterbrechung: Die Band spielte ein vollständiges Set samt Zugabe, das live auf Amazon Music gestreamt wurde. Augenzeugen berichteten in sozialen Medien, dass die Polizei etwa sieben Reihen im unteren Bereich, wo der Mann gestürzt war, absperrte und die Besucher dieses Abschnitts an anderen Plätzen in der Arena neu platziert wurden.

Goose ist weiterhin für einen Auftritt am Sonntag auf der Central Park Summer Stage in New York geplant.

Zweiter Todesfall dieser Art

Es ist bereits das zweite Mal in den vergangenen Jahren, dass ein Fan bei einem Jam-Band-Konzert im Großraum New York tödlich stürzte: Im August 2021 starb beim Dead-&-Company-Konzert im Citi Field in Queens ein Mann in seinen Vierzigern, nachdem er während der Konzertpause von einem Balkon im Oberrang auf den Beton darunter gefallen war. „Er versuchte einen Körperüberschlag, verlor das Gleichgewicht und landete auf dem Balkon darunter“, erklärte die Polizei damals.