Harry Styles feiert triumphales Comeback beim Tourauftakt in Amsterdam

Endlich die Worte, auf die die Welt drei Jahre lang gewartet hat: „Good evening – my name is Harry. It’s an absolute pleasure to be here with you this evening. This is Night One of the Together, Together Tour.“ Harry Styles ist zurück. Sein Samstagabend-Spektakel in Amsterdam eröffnete offiziell die erste Harry-Tour-Saison seit dem Ende seiner rekordverdächtigen Love On Tour im Juli 2023 – eine unvorstellbar lange Auszeit für den ultimativen Mega-Pop-Massenbeweger. Wie er früh in der Nacht scherzte: „Ich bin älter geworden und die Bühne größer.“

Harry feierte den Start seiner gewaltigen Together, Together-Tournee mit 56.000 aufgedrehten Fans. Niemand konnte behaupten, dieser Mann sei nicht vermisst worden. Wer in den Tagen davor durch Amsterdam schlenderte, erkannte die Harry-Pilger sofort an ihren Augen. Sie kamen aus ihren Löchern heraus – und waren hungrig.

Genauso wie Harry, dem ein triumphales Comeback gelang. Man konnte förmlich spüren, wie sehr er es vermisst hatte, auf der Bühne zu stehen und seinen Leuten ins Gesicht zu schauen. Es war das Popspektakel schlechthin – Federn auf dem Boden, Hysterie in der Luft. Im Mittelpunkt standen die Songs seines neuen Albums „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“. Diese Tracks sind für die Live-Show gemacht – sie in einem riesigen Saal voller Fremder zu erleben, ist genau das, wofür sie gedacht sind. Die Band ist gewachsen: Bläser, Tänzer, Background-Sänger und – bei einigen Songs – ein Streichquartett, fast 20 Musiker auf der Bühne.

Offen für das Leben

„Keiner dieser Songs würde existieren, wenn es nicht darum ginge, offen für Dinge zu sein und sie ins eigene Leben zu lassen“, sagte er ins Publikum. „Manchmal kann es das Leben verändern, das Handy wegzulegen und abends auszugehen. Das klingt albern, aber es stimmt. Es hat MEIN Leben verändert. Und IHR habt mein Leben verändert, immer und immer wieder.“

Wer noch Beweis brauchte: einer der unzähligen Höhepunkte des Abends war „Treat People With Kindness“ – ein Song, den niemand kommen sah, der aber in einem jubelnden Mitsing-Moment explodierte. Die Fans auf dem Floor warfen Taschen und Jacken auf einen Haufen, fassten sich an den Händen und tanzten in einem hexenkreisartigen Kreis darum herum. Harry verwandelte den Song in ein Achtziger-Mashup mit dem Talking-Heads-Klassiker „This Must Be The Place (Naive Melody)“ und sang die gesamte erste Strophe. („Less we say about it the better / Make it up as we go along“ – das ist doch eine durch und durch Harry-Haltung.)

Die Band hob den Song in einen globalen Groove aus westafrikanischem Soukous und südafrikanischem Mbaqanga, während die Bläser das Riff aus Paul Simons „You Can Call Me Al“ herausschmetterten. Das fasste Harrys verrückte Ambition und seine Wärme gleichermaßen zusammen – das Werk eines Irren, der es kaum erwarten konnte, wieder auf die Bühne zu springen und sich zu verausgaben.

Zehn Nächte Amsterdam

Es war der Auftakt einer zehnteiligen Residency in Amsterdams Johan Cruijff Arena. Die 67 Konzerte umfassende Tournee führt Harry durch Residencies in sieben Städten rund um den Globus bis Ende 2026. Nach Amsterdam folgen London (12 Nächte im Wembley Stadium), São Paulo, Mexico City, New York, Melbourne und Sydney. Seine einzigen US-Termine sind 30 Abende im Madison Square Garden in NYC, wo bereits ein Banner an seine letzte Spielserie dort erinnert – 15 ausverkaufte Shows.

Einen Großteil des Abends widmete er dem Konzept hinter „KissCo“, inspiriert vom Tanzen bis in den Morgen in Berlins Elektro-Clubs. „Der einzige Grund, warum wir auf dieser Tour sind“, erklärte er zu Beginn des Abends, „der einzige Grund, warum ich dieses letzte Album gemacht habe, ist das Zusammensein, das gemeinsame Erleben von Momenten, der gemeinsame Spaß. Und genau das wollen wir hier heute Abend tun. Ich fordere euch heraus, genauso viel Spaß zu haben wie ich.“

Die gigantische Bühne hatte einen Laufsteg in der Mitte, dazu einen deutlich längeren, der sich quer durch den gesamten Innenraum zog – so konnte er in jede Ecke des Stadions vordringen und nah an sein Publikum heran. Die Johan Cruijff Arena ist trotz ihres Namens ein riesiges Fußballstadion. (Heimverein ist AFC Ajax, weshalb draußen ein Banner hing: „Ajax All The Time, Disco Occasionally.“) Die schiere Dimension dieser Bühne erklärt, warum er Residencies statt einer klassischen Tournee macht – von der Größe her ist das vergleichbar mit der Wall of Sound der Grateful Dead.

Marathon auf dem Laufsteg

Harry verbrachte die halbe Show auf dem Laufsteg – die Strecke, die er dabei zurücklegte, entsprach zusammengenommen ungefähr dem Berlin- und dem Tokio-Marathon. Beim Finale „As It Was“, nachdem er bereits zwei Stunden getanzt hatte, drehte er noch drei Extrarunden um das gesamte Stadion. (Sein „Runner’s World“-Kumpel Haruki Murakami wäre stolz.) Bei früheren Touren hatten Harrys Laufstege Stufen – ein komischer Anblick, weil er sie stets ignorierte und einfach drübersetzte. Diese Runways kommen ohne Stufen aus – nichts, das ihn ausbremsen könnte.

Harry trug ein blaues Hemd mit kaleidoskopischer Krawatte und schwarze Slacks, anfangs ergänzt durch eine rote Lederjacke. Den Abend eröffnete sein neues Walk-on-Theme: Elvis Presleys Version von „Bridge Over Troubled Water“ aus dem Jahr 1972. Es war die erste Paul-Simon-Hommage des Abends, aber bei weitem nicht die letzte. Eine passende Wahl: Zu den zentralen Inspirationsquellen für „KissCo“ gehörte, einer Freundin Simon & Garfunkel vorzuspielen, die die beiden noch nie gehört hatte – ihre Begeisterung erinnerte ihn daran, wie er selbst sich zum ersten Mal in Musik verliebte. Das mündete in ein Video, in dem er allein durch einen Garten geht, während eine Frauenstimme am Telefon fragt: „Harry, are you coming out tonight?“ Auf die Bühne trat er mit dem neuen „Are You Listening Yet?“ Die Zeile „If you must join a movement, make sure there’s dancing“ ließ er vom Publikum singen – das Motto des Abends.

Die Show war meisterhaft strukturiert, mit einer Fülle vertrauter Hits zu Beginn, die die Stimmung setzten. Der kollektive Serotonin-Schub traf einen richtig, als er beim zweiten Song die Gitarre in die Hand nahm: dem „Fine Line“-California-Sunshine-Anthem „Golden“. „Act One“, wie er es nannte, bot sichere Treffer wie „Adore You“, „Music For a Sushi Restaurant“ und „Watermelon Sugar“. Die erste Hälfte war im Wesentlichen der „Kiss All the Time“-Part – dann kam die Disco. Das Ganze verband die intime Wärme seiner „Fine Line“-Shows mit dem Dancefloor-Glanz seiner „Harry’s House“-Tour.

Ballade mit Streichern

Er setzte sich ans Klavier für die umwerfende Ballade „Coming Up Roses“, begleitet vom Streichquartett, und ließ das Publikum am Ende das wortlose Singen übernehmen. Das leitete eine orchestrale Version einer der überraschendsten Publikumsniederstrecker des Abends ein: die Herzschmerz-Ballade „Fine Line“. Ein Fan-Favorit, den er während des Großteils der „Harry’s House“-Ära nicht gespielt hatte und erst in den letzten zwei Monaten der Love on Tour wiederbelebte.

„Das ist ein Song, den ich früher am Ende der Show gespielt habe“, sagte Harry vor „Fine Line“, seine blaue akustische „Galaxy Guitar“ in den Händen. „Weil er sich anfühlte wie ein Song über das Ende von etwas.“ Das reichte, um lautes Aufstöhnen aus dem Publikum auszulösen, als die Leute begriffen, was gleich kommen würde. (Die Frau vor mir sagte zu ihrer Freundin: „Er ist SO gemein!“) „Aber eigentlich“, fügte Harry hinzu, „bin ich in Räumen wie diesem hoffnungsvoller denn je, und es fühlt sich an wie der Beginn von etwas. Also wird es das abschließen, was wir ‚Act One‘ nennen. Und dann fangen wir an zu tanzen“ – und ergänzte: „Hier ist ein Song für den Heimweg.“ Als er jedoch den ersten Gitarrenakkord von „Fine Line“ anschlug, war es, als würde man frisches Blut in ein Haifischbecken schütten.

Die Act-Two-Tanzparty jagte durch den Großteil des neuen Albums mit einer Energie, die schrie: „Wir wollen mit all unseren Freunden tanzen.“ Wer als einer der vielen Harry-Fans Schwierigkeiten hatte, mit „KissCo“ – mit Abstand seinem polarisierendsten Album – warm zu werden: Die Songs explodieren live, besonders Kracher wie „Ready Steady Go“ und „Pop“. „Italian Girls“ ist ein neuer Techno-Instrumental-Jam, der in „American Girls“ übergeht. „Taste Back“ brachte den Neunziger-Rave-Flavor mit einem Snippet aus Underworlds Lager-Lager-Lager-Klassiker „Born Slippy“.

Medleys und Moshpit-Magie

„Dance No More“ begann mit einer ausgefeilten Choreografie von Harry und zwei seiner Tänzer, die zur Intro der Sugarhill Gangs „Rapper’s Delight“ den Laufsteg entlangschwangen. „Carla’s Song“ – inspiriert von der realen Freundin, der er Simon & Garfunkel näherbrachte – wurde zum Medley mit dem „Harry’s House“-Highlight „Satellite“, ein perfektes Paar. Wenn „Aperture“ mit der Live-Band abhob und 56.000 Stimmen das „Ah-ah-ah-ah“ des Synthesizerrhythmus mitsangen – das war die präziseste Zusammenfassung dessen, was er mit diesen Songs sagen will.

Das Publikum trug mehr Krawatten als Federboas – wobei auch davon reichlich vorhanden waren. (Einige trugen Liam-Payne-Shirts, ein bewegender Anblick.) Viele hatten Shirts mit der Aufschrift „Sted Sarandos“, dem Pseudonym, unter dem Harry im vergangenen Jahr den Berlin-Marathon gelaufen war. Er plauderte ständig mit den Fans, half einer Besucherin, ihre verlorene Mutter zu finden. („Theresas Mum, bist du hier?“) Bestes Fan-Schild: „Ein Vogel hat mir auf dem Weg hierher auf den Kopf geschissen – kann ich eine Setlist haben?“ Hoffentlich hat sie eine bekommen.

Für einen Star, der Interviews in letzter Zeit eher scheut, liebt er es doch sehr, über die philosophische Prämisse von „KissCo“ und der gesamten Together, Together-Show zu sprechen. „Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es manchmal nicht besonders cool wirkt, sich Mühe zu geben“, sagte er. „Aber ich finde, sich Mühe zu geben ist das Coolste, was man tun kann. Wenn ich in diesen Räumen mit euch bin, sehe ich, wie ihr miteinander umgeht und euch MÜHE gebt – ihr tanzt mit einem Freund, ihr tanzt mit einem Fremden. Darum geht es hier. Es geht darum, offen für Menschen zu sein, offen mit Freunden zu sein, offen mit Fremden zu sein.“

Musik als Gemeinschaftserlebnis

Er kehrte immer wieder zu diesem Thema zurück – der Bedeutung von Musik als gemeinschaftlichem Erlebnis. „Ich möchte mich bei all meinen Freunden bedanken, die mich in den letzten Jahren zum Tanzen mitgenommen haben“, sagte er gegen Ende. „Und bei all den Fremden, die mit mir tanzen mussten.“ Das Publikum nahm seine Worte tief in sich auf. „Ich glaube, in einer Welt, in der wir von so viel Lärm umgeben sind, egal wo – ob online oder in unserem Leben, es passiert uns allen und betrifft uns alle.“ Aber er fügte hinzu: „Ich möchte, dass ihr spürt, wie es sich anfühlt, in diesem Raum mit einer Menge Menschen zu sein, die euch heute Abend lieben, und euch daran erinnern, dass das Einzige, was zu tun bleibt, ist, mit Integrität, Respekt und Würde zu leben und zu existieren.“

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Bruce Springsteen und Harry Styles in derselben Woche zu erleben ist eine echte Offenbarung über die Kraft von Live-Musik. Zwei völlig verschiedene Shows mit völlig verschiedenen Stimmungen – aber zwei inspirierende Abende, die beweisen, dass menschliche Begeisterung durch nichts zu ersetzen ist. Je absurder, desto besser. Beide Abende demonstrierten die Wunder, die nur in einem Saal voller fanatischer Musikliebhaber geschehen können, in der direkten Begegnung zwischen Künstler und Publikum, wenn beide gleichermaßen besessen sind von dieser unzerstörbaren, irrationalen, leidenschaftlichen und schlicht gefährlichen Gier nach Musik. Diesen zwei Showmen dabei zuzusehen, wie sie sich die ganze Nacht absurd ins Zeug legen, um genau das zu beweisen – und dem Publikum dabei zuzusehen, wie es dieser Herausforderung gerecht wird und sie noch übertrifft –, das ist eine zeitgemäße Erinnerung daran, warum Live-Musik, selbst in unserer Ära der Blue-Dot-Hysterie und räuberischer Ticket-Monopole, eine menschliche Ekstase bleibt, für die es sich immer lohnt aufzutauchen.

Für die Zugabe kehrte das Streichquartett für „Matilda“ zurück, in einem üppigen neuen Arrangement. Es ist immer wieder bewegend zu sehen, wie dieser Song auf ein Publikum wirkt – Grüppchen von Freunden, die sich zusammendrängen, um zu weinen und mitzusingen. (Gitarrist Mitch Rowland verriet ROLLING STONE, dass er „Matilda“ bis heute nicht mit Blick ins Publikum spielen kann, weil die Emotionen zu intensiv sind – und daran hat sich nichts geändert.) Mit „Sign of the Times“, der Glamour-Soul-Klavierballade, die seine Solokarriere nach One Direction einläutete und ihm die Zukunft öffnete, brachte er das Haus zum Beben. „As It Was“, sein größter Hit, war das unvermeidliche Finale. Warum aber musste Harry den Song damit krönen, noch drei zusätzliche Runden quer durch das gesamte Stadion zu rennen? („Weil er wahnsinnig ist“ ist eine akzeptable Antwort.)

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Niemand wollte gehen

Die Show war vorbei, aber niemand wollte gehen, selbst als das Saallicht wieder aufleuchtete. Die Abgangsmusik lief bereits: In einem echten Achtziger-Powerplay war es ein Deep Cut der Synth-Pop-Legenden Orchestral Manouevres in the Dark, „Of All The Things We’ve Made“. Danach folgte der Jazz-Piano-Klassiker, der lange als sein Walk-on-Theme gedient hatte: Bill Evans‘ „Peace Piece“ von 1958. Und trotzdem standen alle noch da und jubelten oder lauschten einfach – manche hofften wohl, er würde noch einmal zurückkommen und „Kiwi“ raushauen, seinen langjährigen Show-Closer (der stets den gewaltigsten Moshpit-Wahnsinn entfesselte), die meisten aber saugten schlicht die Gemeinschaftsatmosphäre in sich auf. Nach drei Jahren war es ein Festmahl für etwas, nach dem alle gehungert hatten – mehr, als man sich eingestanden hatte. Der gesamte Abend war ein lang ersehntes Comeback für Harry und sein Publikum zugleich. Und beide haben alles gegeben, damit die Wartezeit sich gelohnt hat.

SETLIST:

„Are You Listening Yet?“

„Golden“

„Adore“

„Watermelon Sugar“

„Music for a Sushi Restaurant“

„Taste Back“

„Coming Up Roses“ (mit Streichern)

„Fine Line“ (mit Streichern)

„Italian Girls“

„American Girls“

„Keep Driving“

„Ready Steady Go“

„Dance No More“

„Treat People With Kindness“ / „This Must Be The Place“

„Pop“

„Season 2 Weight Loss“

„Carla’s Song“ / „Satellite“

„Aperture“

ZUGABE: