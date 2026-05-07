Harry Styles schwitzt im Teaser zum „Dance No More“-Musikvideo

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Harry Styles macht sich bereit zum Tanzen. Am 7. Mai veröffentlicht der Musiker das Musikvideo zu „Dance No More“, einem besonders groovenden Track von seinem aktuellen Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“. Im Teaser dazu stolziert Styles über abgewetzte Böden – in weißen Sneakers und Shorts. Er hebt das Mikrofon an den Mund und zieht es langsam über die Zunge.

„Dance No More“ ist der dritte Song des Albums, das die Fans auf „KISSCO“ verkürzt haben, der einen Musikvideo-Auftritt bekommt. Den Anfang machte die Lead-Single „Aperture“: Darin referenzierte Styles David Bowies „I’m Afraid of Americans“, lieferte sich ein Duell mit einer mysteriösen Gestalt in einem Hotel und zog ein paar Backflips durch. Es folgte ein weiterer Clip, diesmal zu „American Girls“. Das Video erschien zeitgleich mit dem Album und zeigt Styles bei halsbrecherischen Stunts auf einem Action-Filmset.

Was er für „Dance No More“ geplant hat, bleibt abzuwarten – aber getanzt wird mit Sicherheit, das ist schließlich der ganze Sinn des Songs. „’DJs don’t dance no more,‘ they said / DJs don’t dance no more / We wanna dance with all our friends“, singt er im Chorus. „DJs don’t dance no more / It’s feeling like the music has been Heaven sent / And that there’s no difference in between the tears and the sweat.“

Was ROLLING STONE schreibt

In seiner Albumrezension beschrieb ROLLING STONE „Dance No More“ als „ein Achtzigerjahre-Synthfest, bei dem die Tanzfläche zu keiner Sekunde leer bleibt – mit Chorus-Rufen wie ‚Respect your mother!‘, die die Drag-Ball-Kultur beschwören“. Der Track harmoniert bestens mit den Deep Cuts „Pop“, „Ready, Steady, Go“ und „Are You Listening Yet?“

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„KISSCO“ schöpft aus den vielen Nächten, die Styles nach dem Ende seiner Love on Tour 2023 in Clubs quer durch Europa verbrachte. „Wenn man nachts unterwegs ist, entsteht so ein Gemeinschaftsgefühl – und gleichzeitig beobachtet man, wie jeder Mensch dort seine ganz eigene Erfahrung macht“, sagte Styles dem legendären japanischen Schriftsteller Haruki Murakami in einem aktuellen Interview für „Runner’s World“. „Ich wollte das nachbilden, was ich auf der Tanzfläche erlebt habe: dieses Verlorensein in der Instrumentierung und der Musikalität.“