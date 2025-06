Awareness auf Festivals 2025: „Wo ist Panama?“ und andere Initiativen

Rock am Ring 2025: Die Stausituation bei Rock am Ring

96 Prozent Männer: Kritik an Festival-Line-up bei Rock am Ring / Rock im Park

Musikfestivals sind Orte der Freiheit, Euphorie und Gemeinschaft. Aber sie bergen auch Herausforderungen. 2025 ist das Thema Awareness wichtiger denn je. Mit Projekten wie „Wo ist Panama?“ setzen Veranstalter starke Zeichen gegen Diskriminierung, sexuelle Übergriffe und grenzüberschreitendes Verhalten.

Was bedeutet „Awareness“ auf Festivals?

Awareness bedeutet Aufmerksamkeit, Empathie und Handeln im Sinne eines respektvollen Miteinanders. Besonders auf Großveranstaltungen, wo zehntausende Menschen feiern, entstehen auch Situationen, in denen Grenzen überschritten werden. Awareness-Konzepte schaffen Schutzräume, ermöglichen präventive Aufklärung und bieten Unterstützung im Ernstfall.

„Wo ist Panama?“ – Das Awareness-Projekt auf Festivals

Die Initiative „Wo ist Panama?“ wurde in Deutschland entwickelt und ist mittlerweile auf vielen großen Festivals vertreten – darunter Hurricane, Fusion, Rock am Ring, Melt!, Splash! und viele mehr. Der Name ist bewusst gewählt: „Panama“ ist ein Codewort. Wenn eine Person sich unwohl fühlt, bedroht wird oder Hilfe benötigt, kann sie sich an Festivalpersonal oder Security wenden und sagen: „Wo ist Panama?“. Diese geschulten Menschen wissen dann, was zu tun ist.

So funktioniert das Codewort-System

„Panama“ kann an Bars, Ständen, bei der Security oder dem Awareness-Team gesagt werden

Betroffene werden diskret und schnell aus der Situation geholt

Es erfolgt ein Angebot für Rückzugsräume, Gespräche oder ggf. medizinische bzw. psychologische Betreuung

Das Ziel ist stets: Handlungsfähigkeit zurückgeben, nicht bevormunden

Warum ist das wichtig?

Studien und Erfahrungsberichte zeigen: Belästigung auf Festivals ist keine Seltenheit. Gerade Menschen aus marginalisierten Gruppen oder FLINTA*-Personen (Frauen, Lesben, inter, nicht-binär, trans und agender) erleben immer wieder übergriffiges Verhalten. Awareness-Teams schaffen hier wichtige Anlaufstellen.

Awareness auf Festivals 2025: Trends und Entwicklungen

Die Festival-Saison 2025 bringt neue Impulse:

Mobile Awareness-Hubs: kleine Zelte oder Fahrzeuge, in denen sich Menschen jederzeit Unterstützung holen können

Barrierefreie Konzepte für Menschen mit Behinderung

Bessere Schulung von Personal und Volunteers

Digitale Tools: Awareness-Apps mit Notfallkontakt, Lageplan und Echtzeit-Hilfe

Was du selbst tun kannst: Tipps für ein achtsames Festivalverhalten

Achte auf dein Umfeld: Greife ein oder hole Hilfe, wenn jemand bedrängt wird

Akzeptiere „Nein“ immer als Antwort

Kenne die Awareness-Strukturen deines Festivals

Nutze den „Panama“-Code selbst oder erkläre ihn anderen

Konsumiere bewusst und verantwortungsvoll – auch Substanzen können Grenzen verzerren

Veranstalter in der Verantwortung

Gute Awareness-Arbeit ist kein Trend, sondern ein elementarer Bestandteil sicherer Veranstaltungen. Viele Festivals arbeiten heute mit Awareness-Kollektiven, psychosozialen Fachkräften und ehrenamtlichen Helfer:innen, um proaktiv für Schutz und Gleichberechtigung zu sorgen.