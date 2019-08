Sex-Ranking! Auf diesen Festivals geht es am häufigsten zur Sache

Foto: Getty Images, Omer Messinger. All rights reserved.

Wie zügellos geht es eigentlich auf deutschen Festivals zu? Bisher kann man da nur raten. Wenn es nach einer neuen Umfrage mit insgesamt 10.000 Festival-Teilnehmern geht, welche die Berliner Boulevardzeitung B.Z. zitiert, dann haben die meisten dort nicht nur Freude an Musik.

So gaben 61,6 Prozent der Befragten an, schon einmal Sex mit mindestens einer vorher nicht bekannten Person gehabt zu haben. Das ist umso erstaunlicher, wenn man sich vor Augen hält, wie wenige Rückzugsräume es bei den klassischen Festivals gibt. Sie denken jetzt vielleicht zuerst ans Zelt auf dem Campingplatz. Aber eine ältere (britische) Befragung legte hier ein etwas anderes Ergebnis vor. Demnach treiben es die meisten Besucher auf dem Dixie-Klo miteinander.

Liste: Auf diesen Festivals haben Fans den meisten Sex

Angeführt wird die Liste der Festivals mit der höchsten Koitus-Frequenz vom „Schlagermove“ in Hamburg. Etwa 55 Prozent der Zuschauer, die dabei waren, gaben an, dort Sex gehabt zu haben. Anscheinend ist Schlagermusik ein echt gutes Aphrodisiakum. Da man aber traditionell verkleidet zu dem speziellen Event geht, könnte es auch einen Karneval-Effekt geben.

Auf Platz zwei findet sich immerhin das größte deutsche Musikfestival: „Rock am Ring“. 53,4 Prozent der Befragten gaben an, hier in die Vollen gegangen zu sein. Bronze im Sex-Ranking holte sich das „Pangea Festival“ bei Rostock. Hier wirbt schon der Veranstalter mit der besonderen Atmosphäre: kein Alltag, kein Stress, keine Verpflichtungen.

Weniger Spaß zu zweit (oder zu dritt oder zu noch mehreren) haben Festivalgänger beim „Haldern Pop“ (24,4 Prozent) und dem „MS Dockville“ (28,9 Prozent), wie die B.Z. weiter schreibt. Dazu kommt die ehrliche Meinung der Teilnehmer, dass es noch viel mehr Sex auf Festivals gäbe, wenn dafür eigens eine Spielwiese angeschafft würde. 56,9 Prozent der Umfrageteilnehmer wünschen sich eine Mischung aus Darkroom und Freudenzelt.

