Finneas hat beim Scoring von „Beef“ jede Szene „100 Mal“ gesehen

Wer die Musik in der neuen Staffel von Netflixs „Beef“ nicht mag, wenn sie am 16. April Premiere feiert, sollte kurz innehalten und sich überlegen, was in ihre Entstehung geflossen ist. Finneas O’Connell berichtet stolz in einem Statement, er habe „die letzten 12 Monate im BEEF-Land verbracht“. Außerdem sagte er: „Ich habe wahrscheinlich jede Szene 100 Mal gesehen, während ich den Score schrieb, und ich habe sie jedes Mal gespürt.“ Man kann sich also vorstellen, wie dieses Jahr für O’Connell ausgesehen hat – immer wieder auf Repeat drücken, hundertfach. (Angesichts der Detailversessenheit, die er in die Musik für seine Schwester Billie Eilish und seine eigenen Soloprojekte steckt, stehen die Chancen gut, dass der Score großartig wird.)

„Finneas ist das brillante Gehirn hinter dem Großteil der Musik, die mein Privatleben im letzten Jahrzehnt begleitet hat – es ist eine absolute Ehre, mit ihm an der neuen Staffel zusammenzuarbeiten“, erklärte „Beef“-Showrunner Lee Sung Jin in einem Statement. „Er hat eine unglaubliche Fähigkeit, die dunkelsten Emotionen auf eine schmerzhaft schöne Weise klingen zu lassen, und ich kann es kaum erwarten, dass alle hören, was er sich ausgedacht hat.“

Die Anthologie-Serie, die in ihrer letzten Ausgabe 2023 einen Konflikt zwischen den Figuren von Ali Wong und Steven Yeun in den Mittelpunkt stellte – und anschließend acht Emmys abräumte –, dreht sich diesmal um ein Gen-Z-Pärchen, gespielt von Cailee Spaeny und Charles Melton. Die beiden verkörpern ein frisch verlobtes Paar, das gemeinsam in einem Country Club arbeitet und dort Zeuge eines Streits zwischen dem Geschäftsführer des Clubs (Oscar Isaac) und seiner Frau (Carey Mulligan) wird. Während alles auseinanderfällt, versuchen beide Paare, die Gunst der milliardenschweren Clubbesitzerin, Chairwoman Park (Youn Yuh-jung), zu gewinnen – die ihrerseits in einer zerbrechenden Ehe mit ihrem zweiten Mann (Song Kang-ho) steckt.

Alle 8 Episoden ab April

„Alle 8 Episoden ab dem 16. April, alle Originalkompositionen von mir“, sagte O’Connell in seinem Statement. „Sehr dankbar gegenüber Sonny, dass er mich einbezogen hat, sehr dankbar für die unglaublichen Leistungen des gesamten Casts. … Echter Fan dieser Show, sehr geehrt und stolz, ein Teil davon zu sein.“

Letzten Monat gewann O’Connell gemeinsam mit Eilish den Grammy für den Song of the Year – für „Wildflower“. In ihrer Dankesrede sprach Eilish sich gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE aus und sagte: „Niemand ist illegal auf gestohlenem Land.“ Nachdem Konservative online darauf reagierten, stellte O’Connell sich öffentlich hinter seine Schwester. „Ich sehe gerade eine Menge sehr mächtiger alter weißer Männer, die empört sind über das, was meine 23-jährige Schwester in ihrer Dankesrede gesagt hat“, schrieb er auf Threads. „Wir können eure Namen buchstäblich in den Epstein-Akten lesen.“